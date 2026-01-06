Productores de Coclé se capacitan para producir culantro deshidratado

Esta iniciativa busca reducir pérdidas en las poscosechas para agregar valor a los excedentes agrícolas mediante procesos agroindustriales.

Divisa, Herrera/Con el propósito de aprovechar los excedentes agrícolas que no logran comercializarse en el mercado fresco y fomentar el valor agregado, el Centro de Innovación, Transferencia de Tecnología y Agroindustria (CITTA), adscrito a la Dirección de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), donde desarrolló una capacitación técnica dirigida a la Cooperativa de Producción de Culantro Unidos de Coclé, R.L., centrada en el proceso de deshidratación de culantro.

Esta jornada permitió reforzar los conocimientos técnicos de los productores, con el fin de brindar herramientas para diversificar la presentación de sus productos, para disminuir las pérdidas poscosecha y avanzar hacia un esquema de transformación agroindustrial que fortalezca su competitividad.

Durante la capacitación, especialistas del CITTA abordaron de manera práctica y teórica las etapas del proceso de deshidratación, así como aspectos fundamentales relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el cumplimiento de normativas sanitarias, esenciales para garantizar la calidad e inocuidad del producto final.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del CITTA La Montuna, ubicadas en Divisa, provincia de Herrera, como parte del acompañamiento técnico que impulsa el MIDA a organizaciones de productores a nivel nacional.

Como seguimiento a este proceso, se tiene previsto que durante el mes de enero de 2026 se amplíe la aplicación de esta tecnología a otros rubros, como el ají trompito, con el objetivo de estandarizar procedimientos, fomentar la innovación y fortalecer el desarrollo agroindustrial sostenible de la cooperativa.

