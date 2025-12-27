Impulsan programa tecnológico para fortalecer el cultivo de coco en Costa Abajo de Colón

La iniciativa forma parte de una estrategia para revitalizar el cocotero, mediante la aplicación de prácticas agrícolas modernas y sostenibles que permitan fortalecer la producción y mejorar el aprovechamiento del suelo.

Colón/Un programa de mejoramiento tecnológico del cultivo de coco comenzó a implementarse en la región de Costa Abajo de Colón, con el objetivo de aumentar la productividad, sostenibilidad y resiliencia del rubro, uno de los cultivos tradicionales de la zona.

La iniciativa forma parte de una estrategia para revitalizar el cocotero, mediante la aplicación de prácticas agrícolas modernas y sostenibles que permitan fortalecer la producción y mejorar el aprovechamiento del suelo.

Como parte del programa, se establecieron tres parcelas demostrativas bajo un enfoque agroforestal, en las que se desarrollan técnicas como la selección y tipificación de plantas madres, la elección rigurosa de semillas, la preparación adecuada de semilleros y viveros, así como la integración de cultivos asociados, con el fin de diversificar la producción y optimizar el manejo del terreno.

El plan también incluye un sistema especializado de abonamiento, con la incorporación del boro, un elemento esencial para el desarrollo saludable del cocotero, además de un monitoreo permanente para la detección temprana y control de plagas, lo que permite reducir riesgos sanitarios y pérdidas en el campo.

Como resultado inicial del proyecto, se logró la siembra de 450 nuevas palmeras de coco, acompañadas por 600 plantas de plátano como cultivo asociado, fortaleciendo el modelo agroforestal impulsado en la zona.

Adicionalmente, se prepararon 11 semilleros y viveros con un total de 1.650 plantones, que servirán como base para la siembra de 11 nuevas hectáreas de cocotero al inicio del próximo ciclo agrícola.