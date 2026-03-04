La naviera china Cosco suspende sus servicios en Emiratos, Baréin, Arabia Saudita y otros países del Golfo

Cosco señaló en un comunicado que quedan suspendidos los servicios en Baréin, Irak, Catar, Kuwait y zonas de Emiratos y Arabia Saudita.

La naviera china Cosco, que posee una de las mayores flotas de buques petroleros del mundo, anunció que suspende desde este miércoles sus servicios a los países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudita, Irak y Kuwait, a causa de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La empresa estatal con sede en Shanghái se suma a otras grandes navieras como Maersk, CMA CGM y Hapag-Lloyd, que decidieron suspender el tráfico en el Golfo a tenor del fuego cruzado en esta importante vía marítima.

"En vista de la escalada del conflicto en la región de Oriente Medio y las restricciones resultantes del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz", Cosco ha decidido "suspender todas las nuevas reservas (...) para estas rutas con efecto inmediato, y hasta nueva orden", indicó la empresa en un comunicado.

Los Guardianes de la Revolución iraníes aseguran tener un control total del estrecho de Ormuz. Irán ha respondido desde el sábado lanzando drones y misiles a las monarquías árabes del Golfo, aliadas de Estados Unidos, y a Israel.

El puerto saudita de Yedá, en el mar Rojo, y los puertos emiratíes de Khor Fakkan y Fujairah, que dan al golfo de Omán, quedan excluidos de las suspensiones y podrán recibir servicios sin pasar por el estrecho de Ormuz.