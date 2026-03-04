Irán busca designar un sucesor de Jamenei lo antes posible, afirma responsable

Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989, murió el sábado al inicio de la ofensiva israeloestadounidense en Irán. Sus funerales de Estado arrancarán este miércoles por la noche y durarán tres días.

Teherán, Irán/El poder iraní dijo este miércoles que se está esforzando en designar rápido a un sucesor del líder supremo Alí Jamenei, muerto el sábado en la ofensiva israeloestadounidense.

"Estamos haciendo todo lo que podemos", declaró Ahmad Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos, la institución responsable de elegir un nuevo líder supremo.

"Si Dios quiere, el dirigente será nombrado lo antes posible. Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra", dijo este responsable a la televisión estatal, dando a entender que el proceso podría tardar un poco más.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó este miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder a Jamenei.

"Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.