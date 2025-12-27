Instituto de Artes y Folklore gradúa 40 nuevos técnicos tras la entrada en vigor de la Ley 455

Esta promoción es la primera graduación posterior a la aprobación de la Ley 4055 del 15 de noviembre de 2024, normativa que reconoce oficialmente los niveles superiores dentro de las escuelas nacionales de arte.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 40 nuevos técnicos de nivel superior en arte y cultura culminaron recientemente su formación en el Instituto Superior Especializado de Artes y Folklore, y recibieron en días pasados sus títulos que les permitirán integrarse al ejercicio profesional y aspirar a continuar estudios universitarios.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Cultura (MiCultura), que indicó que los graduandos provienen de distintas disciplinas artísticas, entre ellas danza, teatro, artes plásticas, música y diseño, y se formaron en centros como el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Danza, la Escuela Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la recién creada Escuela Nacional de Diseño y Nuevas Tecnologías.

Esta promoción es la primera graduación posterior a la aprobación de la Ley 455 del 15 de noviembre de 2024, normativa que reconoce oficialmente los niveles superiores dentro de las escuelas nacionales de arte, ampliando las oportunidades académicas para los estudiantes del sector cultural.

La ceremonia de graduación se desarrolló en el Teatro Áurea “Beby” Torrijos de Ciudad de las Artes y estuvo marcada por un ambiente artístico, con presentaciones musicales, montajes teatrales y coreografías, que reflejaron el talento y la diversidad creativa de los nuevos profesionales.

Durante el acto, el director nacional de Educación Artística del Ministerio de Cultura, Arístides Burgos, exhortó a los graduandos a seguir perfeccionando sus conocimientos y habilidades, con el objetivo de fortalecer el desarrollo cultural del país y aportar desde sus disciplinas al crecimiento del sector artístico nacional.