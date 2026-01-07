Especialistas alertan sobre incremento de casos de cáncer en la región de Azuero

Residentes y especialistas han señalado posibles vínculos con las condiciones de vida, la calidad del agua y otros factores históricos que podrían estar influyendo en el aumento de los casos.

Los Santos/Los casos de cáncer en la región de Azuero registran un aumento superior al 50%, según estadísticas manejadas por la unidad de oncología del Hospital Anita Moreno, en la Villa de Los Santos. Así lo advirtió el doctor José Pinto, especialista en oncología, quien señaló la necesidad de realizar estudios más profundos para identificar las causas que están incidiendo en este incremento.

De acuerdo con el galeno, investigaciones realizadas en el área han permitido identificar varios factores de riesgo entre los pacientes diagnosticados con cáncer. Detalló que alrededor del 44% de los pacientes presenta obesidad o sobrepeso, condición considerada un factor de riesgo importante. Asimismo, indicó que cerca del 30% consume bebidas alcohólicas de manera regular, mientras que entre un 20 y un 30% fuma o fumó durante alguna etapa de su vida.

El doctor Pinto explicó además que la predisposición genética también juega un papel relevante, ya que entre un 10 y 12% de los casos de cáncer en la región estarían relacionados con antecedentes familiares, lo que implica la posibilidad de heredar la enfermedad.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que el cáncer es una enfermedad de origen multifactorial y que no puede atribuirse a una sola causa. Informó que el Ministerio de Salud mantiene conversaciones con la Universidad de Panamá y otras casas de estudio superiores para impulsar investigaciones que permitan identificar los factores que están provocando esta alta incidencia de la enfermedad.

Desde la llegada de la unidad de oncología a la región de Azuero, estas situaciones han sido objeto de análisis. Residentes y especialistas han señalado posibles vínculos con las condiciones de vida, la calidad del agua y otros factores históricos que podrían estar influyendo en el aumento de los casos.

Las autoridades sanitarias subrayan la necesidad de que el Estado destine mayores recursos para la investigación científica, a fin de determinar con certeza las causas del incremento del cáncer, no solo en Azuero, sino a nivel nacional. Según las estadísticas, el cáncer de mama continúa siendo el más frecuente en el país.

Con información de Eduardo Javier Vega