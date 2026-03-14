Retiran redes fantasmas y basura en jornada de limpieza en la costa de Puerto Caimito

En la actividad participaron alrededor de 120 personas, entre ellas voluntarios de la organización SOA Panamá, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Universidad Interamericana de Panamá, además de instituciones públicas que brindaron apoyo logístico y de seguridad.

Una jornada de limpieza en la zona costera de Puerto Caimito permitió la extracción de redes abandonadas y desechos que amenazaban los ecosistemas marino-costeros del área, en una actividad organizada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

La iniciativa se desarrolló a lo largo de la comunidad de San José de Kosovo y zonas cercanas al puerto, donde durante inspecciones previas se detectó la presencia de redes abandonadas, conocidas como “redes fantasmas”, que representan un riesgo para la fauna marina.

De acuerdo con Rocío Ramírez, estas redes pueden ser arrastradas por la marea hacia el mar, donde continúan atrapando peces y otras especies sin control, provocando la muerte de organismos y alterando los ecosistemas marinos.

Durante la jornada también se retiraron residuos sólidos acumulados en playas y manglares, considerados contaminantes que afectan la salud de los ecosistemas y de las especies que habitan en la zona.

En la actividad participaron alrededor de 120 personas, entre ellas voluntarios de la organización SOA Panamá, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y de la Universidad Interamericana de Panamá, además de instituciones públicas que brindaron apoyo logístico y de seguridad.

También colaboraron el Ministerio de Ambiente de Panamá, el municipio local, la junta comunal, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Voluntarios destacaron que estas acciones buscan proteger los manglares y ecosistemas costeros, considerados hábitats esenciales para peces, crustáceos y aves, además de funcionar como barreras naturales que protegen las costas del impacto de las olas y la erosión.

Agregaron que participaron en la actividad y señalaron que este tipo de jornadas contribuye a crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y conservar los ecosistemas marinos.

La limpieza forma parte de los esfuerzos de las autoridades y organizaciones civiles para reducir la contaminación en las zonas costeras y proteger la biodiversidad marina en Panamá Oeste.

Información de Yiniva Caballero