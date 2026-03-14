Teletón 20-30 Chiricana continúa con gran entusiasmo para alcanzar meta de B/. 503 mil

La Teletón 20-30 Chiricana busca no solo alcanzar la meta financiera, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de apoyar a los niños y niñas de la región, fomentando la solidaridad y la inclusión social.

David, Chiriquí/Con el inicio del segundo día de la Teletón 20-30 Chiricana, la comunidad sigue mostrando su compromiso para alcanzar la meta de B/. 503 mil 475, destinada a beneficiar a la niñez del occidente de Panamá.

El presidente nacional del Club Activo 20-30, Danilo Pinto, destacó el esfuerzo de los chiricanos y la necesidad de sumar apoyo de todo el país. “Estamos agradecidos con el pueblo chiricano. La verdad es que ayer se hizo sentir su presencia en esta teletón chiricana. Sin embargo, necesitamos de este pueblo chiricano y no solamente el pueblo chiricano, sino todo aquel que está en la capital, en Bocas del Toro y en todas las demás provincias, porque este proyecto meta no solamente impacta a la niñez chiricana, sino también a niños de todo el occidente del país. Así que los invitamos a que hoy sean parte, vengan, vean el show, buenos artistas, pero sobre todo que donen, que lo necesitan”, dijo Pinto.

Para quienes deseen colaborar, Pinto explicó que existen varias opciones de donación: “Pueden pasar por acá; los que están en Chiriquí pueden pasar a la feria y comprar los souvenirs y, si no, fácil, en nuestras redes sociales, Teletón 2030 Panamá, pueden ver los métodos de depósito de ACH o, si no, en las cuentas de Cuara o Yappi de la Teletón 2030 Panamá”.

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Además del aporte económico, los asistentes podrán disfrutar de un concierto con artistas nacionales de renombre. Pinto confirmó la participación de Alejandro Torres, Sammy Sandra, Llevarte a Marte, entre otros, quienes prometen un espectáculo de calidad para todos los presentes.

La Teletón 20-30 Chiricana busca no solo alcanzar la meta financiera, sino también sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de apoyar a los niños y niñas de la región, fomentando la solidaridad y la inclusión social.

Con información de Demetrio Ábrego