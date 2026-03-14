Hombre muere tras ataque armado en la ciudad de Colón

El hombre fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero; sin embargo, ingresó sin signos vitales , confirmaron las autoridades.

Colón, Colón/Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado la noche del viernes 13 de marzo en las calles 7 y 8 de la avenida Balboa, en la ciudad de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba conversando con otras personas cuando varios individuos llegaron al lugar y le dispararon, para luego darse a la fuga.

El hombre fue trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero; sin embargo, ingresó sin signos vitales, confirmaron las autoridades.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional de Panamá acordonaron el área donde ocurrió el ataque, mientras personal del Ministerio Público de Panamá inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades informaron que continúan los operativos en el sector con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de este homicidio.

Con información de Néstor Delgado