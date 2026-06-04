Estudios técnicos para rehabilitar el Puente de las Américas están en fase avanzada, según el ministro del MOP

En este sentido, el MOP reiteró que las medidas de control vehicular sobre el puente se mantendrán como parte del plan de protección de la estructura, en línea con los trabajos de evaluación técnica que continúan en desarrollo.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, confirmó que el Puente de las Américas se encuentra actualmente en proceso de estudio avanzado para su rehabilitación estructural, con el objetivo de garantizar su seguridad operativa hasta la entrada en funcionamiento del Cuarto Puente sobre el Canal.

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP) explicó que, aunque la estructura general del puente se encuentra en buen estado, existen componentes que requieren intervención.

“Se está haciendo el estudio; está avanzado lo que se debe hacer para rehabilitarlo. Principalmente, la estructura está muy bien; sí es cierto que va a necesitar pintura y otras reparaciones menores, el problema está en la losa, que está fatigada”, señaló Andrade.

El ministro añadió que las restricciones actuales de carga sobre la infraestructura no son nuevas, sino que existen desde hace aproximadamente nueve años, aunque no se habían cumplido en administraciones anteriores.

“Nosotros las vamos a cumplir. Es necesario que la gente entienda que tenemos que cuidar ese puente hasta que el Cuarto Puente esté en funcionamiento, para luego poder darle mantenimiento y dejarlo renovado”, sostuvo.

En este sentido, el MOP reiteró que las medidas de control vehicular sobre el puente se mantendrán como parte del plan de protección de la estructura, en línea con los trabajos de evaluación técnica que continúan en desarrollo.

La infraestructura ha sido escenario de hechos que han generado afectaciones a su tránsito en años recientes. Entre ellos, se encuentra el incidente registrado tras la explosión de un camión cisterna en sus inmediaciones, lo que obligó al cierre temporal de la vía y a la movilización de los equipos de emergencia para garantizar la seguridad en la estructura.

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Este tipo de situaciones ha reforzado la importancia de mantener protocolos de seguridad y vigilancia constante sobre una de las principales infraestructuras que conectan el área metropolitana con el interior del país.

Demolición de antigua estación ferroviaria en ruta del Cuarto Puente

En otro tema, el ministro Andrade se refirió a la antigua estación ferroviaria ubicada en Balboa, cerca de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), indicando que la estructura deberá ser demolida debido a que se encuentra dentro de la ruta del viaducto del Cuarto Puente sobre el Canal.

El funcionario explicó que ya se han solicitado las autorizaciones correspondientes y que los trabajos contemplan la reubicación de una grúa presente en el área, mientras que el resto de las instalaciones será demolido como parte del desarrollo del proyecto vial.

Este punto ha generado reacciones de diversos sectores que han expresado preocupación por la intervención en el sitio histórico.

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Ampliación de la vía España en fase de contratación

El ministro también informó sobre el avance de otros proyectos de infraestructura, entre ellos la ampliación de la Vía España, que actualmente se encuentra en proceso de licitación.

Según detalló, en un plazo aproximado de 60 días se espera que el contrato sea refrendado para dar inicio a la obra, la cual tendría un periodo de ejecución de alrededor de 900 días calendario.

El MOP indicó que estos proyectos forman parte de la estrategia nacional de modernización vial, que busca mejorar la movilidad en puntos críticos del área metropolitana y fortalecer la conectividad urbana.