Incendio en el puente de las Américas: Bomberos concluyen que siniestro habría sido provocado por error humano

Tras el caso, las autoridades reiteraron el llamado de atención sobre el uso de teléfonos celulares en estaciones de combustible o áreas donde existan vapores inflamables.

El Cuerpo de Bomberos de Panamá concluyó que el incendio registrado bajo el puente de las Américas, donde murió un ciudadano nicaragüense, habría sido provocado por un error humano durante labores de trasiego de combustible.

Así lo confirmó el director nacional de Investigación de Incendios y Explosivos, Hernán Córdoba, quien indicó que ya fue elaborado el informe técnico sobre este caso y que será remitido al Ministerio Público, entidad encargada de continuar las investigaciones.

Según explicó, la víctima realizaba una labor rutinaria de trasiego de diésel desde un tanque hacia una cisterna cuando ocurrió el incidente.

Hallazgos

Durante la investigación, los bomberos determinaron que el trabajador portaba un teléfono celular mientras manipulaba el combustible, una práctica prohibida en este tipo de operaciones por razones de seguridad.

Además, la ropa que utilizaba tampoco cumplía con las condiciones requeridas para trabajar en ambientes considerados explosivos.

“La persona que estaba haciendo la manipulación del producto no guardó las debidas medidas de seguridad y ocurre el incidente”, explicó Córdoba.

El funcionario detalló que en este tipo de trabajos no debe utilizarse equipo celular y la vestimenta debe ser especial para evitar la generación de chispas o electricidad estática.

“La vestimenta para este tipo de trabajo tiene que ser del tipo que no genere chispa ni electricidad estática. En este caso era ropa normal”, señaló.

Córdoba indicó que ahora corresponderá al Ministerio Público establecer si hubo responsabilidad por parte de la empresa o si las fallas recayeron únicamente sobre la víctima.

“Será el Ministerio Público quien determine las responsabilidades correspondientes”, manifestó.

Tras el caso, las autoridades reiteraron el llamado de atención sobre el uso de teléfonos celulares en estaciones de combustible o áreas donde existan vapores inflamables.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, los celulares deben mantenerse completamente apagados en estos lugares, ya que podrían generar una chispa capaz de provocar una tragedia.

Información de Elizabeth González