'Bastante sospechoso': Investigan incendio en joyería de la 5 de Mayo tras reciente intento de robo

Miriam, dueña del comercio, explicó que recibió la alerta durante la madrugada y que al llegar encontró severos daños dentro del establecimiento.

Un incendio registrado la madrugada de este viernes en una joyería ubicada en la avenida 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, dejó daños de consideración dentro del local comercial y es investigado por las autoridades.

La propietaria de la joyería afectada calificó el hecho como “bastante sospechoso”, especialmente porque hace pocas semanas el mismo local había sido escenario de un intento de robo.

Miriam, dueña del comercio, explicó que recibió la alerta durante la madrugada y que al llegar encontró severos daños dentro del establecimiento.

“Recibo una llamada diciendo que la joyería se había incendiado. Cuando logramos entrar, nos dimos cuenta de que el fuego prácticamente había consumido toda la parte de adentro”, relató.

La comerciante aseguró que la situación le genera preocupación debido a los antecedentes recientes que ha enfrentado el negocio.

Venimos de unas semanas de estar en un proceso por un robo y sucede esto. Es bastante raro”, expresó.

También cuestionó las condiciones de seguridad en el área comercial de la capital.

“La inseguridad que hay es preocupante. Es muy sospechoso cómo un fuego empieza afuera y termina consumiendo prácticamente todo el local por dentro”, sostuvo.

Según indicó, tanto la mercancía como la estructura del establecimiento resultaron seriamente afectadas.

Todo quedó dañado prácticamente por completo”, lamentó.

Bomberos investigan el origen del incendio

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que el incendio fue reportado aproximadamente a las 4:00 a.m.

El teniente coronel Hernán Córdoba explicó que las llamas iniciaron en el exterior del local y luego se propagaron hacia el interior.

“Las unidades lograron sofocar rápidamente el fuego”, señaló.

Añadió que el Ministerio Público, junto con peritos especializados y el Instituto de Medicina Legal, mantiene diligencias para determinar el origen y la causa del incendio.

No descartan mano criminal

Por su parte, la Policía Nacional confirmó que existen cámaras de videovigilancia en el área y que las imágenes están siendo analizadas como parte de la investigación.

El subcomisionado Joel Hurtado indicó que las autoridades no descartan ninguna hipótesis.

“No podemos descartar que haya existido mano criminal o que se trate de un hecho fortuito”, afirmó.

Mientras avanzan las investigaciones y los peritajes correspondientes, la joyería permanecerá cerrada.

Información de Jorge Quiróz