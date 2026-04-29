'La delincuencia nos está ganando': Propietaria de joyería objeto de robo manifiesta frustración tras decisión del juez

El detenido fue llevado a audiencia, donde enfrentó cargos por robo agravado y posesión ilegal de arma de fuego. Sin embargo, la decisión judicial de otorgarle arresto domiciliario generó malestar entre las víctimas.

A seis días de un violento asalto a una joyería ubicada en el área de la 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, trabajadores del local manifestaron su indignación y frustración luego de que uno de los presuntos implicados, capturado en el lugar, recibiera como medida cautelar arresto domiciliario.

El hecho ocurrió cuando tres sujetos ingresaron al establecimiento con la intención de robar. Según relataron los dependientes, uno de ellos portaba un arma de fuego. Aunque dos lograron escapar, los trabajadores lograron retener al tercero, a quien se le decomisó un revólver calibre .38.

El detenido fue llevado a audiencia, donde enfrentó cargos por robo agravado y posesión ilegal de arma de fuego. Sin embargo, la decisión judicial de otorgarle arresto domiciliario generó malestar entre las víctimas.

Creo que la palabra insatisfacción se queda chica. Es indignante pasar por todo este proceso y salir de la audiencia viendo que la persona que puso en riesgo nuestras vidas va a su casa”, expresó Miriam Atencio, propietaria del local.

Contó que el imputado cuenta con antecedentes y que, pese a que un informe médico indicaba que estaba en condiciones de cumplir detención en un centro penitenciario, la jueza consideró su estado de salud para otorgarle la medida menos severa.

“Nosotros seguimos trabajando con vitrinas rotas, con miedo y estrés, mientras él está en su casa recuperándose”, añadió la víctima, quien también cuestionó que el sistema judicial “prioriza al victimario sobre la víctima”.

Temor y sensación de impunidad

Los trabajadores advirtieron que esta decisión podría enviar un mensaje negativo frente a la delincuencia. “Esto le da alas a otros. Sienten que la ley está de su lado”, señalaron.

La preocupación aumenta luego de que este mismo miércoles se reportara otro asalto a una joyería en el sector de Costa del Este, lo que refuerza la percepción de inseguridad entre comerciantes.

Mientras tanto, las autoridades continúan la búsqueda de los otros dos sospechosos que participaron en el robo y lograron huir con parte de la mercancía.

El caso reabre el debate sobre las medidas cautelares y la efectividad del sistema judicial frente a delitos violentos, en medio del creciente reclamo ciudadano por mayor seguridad.