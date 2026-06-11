Tras una semana de silencio, Ábrego explica cómo se produjo la fuga de 195 reos

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego.
11 de junio 2026 - 18:44

Tras una semana de silencio, Ábrego explica cómo se produjo la fuga de 195 reos

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