Los grandes felinos enfrentan amenazas que no conocen fronteras, desde la India hasta Panamá. Expertos unen conocimientos con un mismo propósito: proteger a los guardianes silenciosos de nuestros bosques antes que sea demasiado tarde. ¿Qué representa para Panamá tener este intercambio con un especialista internacional? Mira, la verdad es que para Panamá es muy importante tener este tipo de intercambio, sobre todo si son iniciativas que van a apoyar lo que nosotros estamos haciendo acá en Panamá.