‘Mi Farma Digital’ supera las 150 mil visitas en sus primeras 36 horas

La alta demanda refleja el interés de los usuarios por contar con una alternativa que facilite la búsqueda de sus tratamientos y les permita conocer previamente dónde pueden retirarlos.

Más de 150 mil visitas registró la plataforma Mi Farma Digital durante sus primeras 36 horas de funcionamiento, informó la Caja de Seguro Social (CSS).

La herramienta tecnológica permite a los asegurados consultar, desde cualquier dispositivo con acceso a internet, la disponibilidad de los medicamentos en las distintas farmacias de la institución.

De acuerdo con la CSS, la alta demanda refleja el interés de los usuarios por contar con una alternativa que facilite la búsqueda de sus tratamientos y les permita conocer previamente dónde pueden retirarlos.

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La plataforma busca reducir los tiempos de espera, evitar traslados innecesarios y mejorar el acceso a información sobre el abastecimiento de medicamentos en las instalaciones de la institución.

La iniciativa también generó reacciones en las redes sociales de la CSS, donde usuarios valoraron positivamente el proceso de modernización y destacaron la importancia de incorporar herramientas digitales en los servicios de salud.

Entre los comentarios publicados, algunos ciudadanos reconocieron los avances de la institución, mientras que otros señalaron que la plataforma deberá mantenerse en constante actualización y atravesar un periodo de adaptación.

Los usuarios coincidieron en que la herramienta debe fortalecerse mediante mejoras continuas y oportunas, con el objetivo de ofrecer información confiable y responder a las necesidades de los asegurados.

Mi Farma Digital forma parte del proceso de transformación tecnológica impulsado por la CSS para agilizar sus servicios y facilitar a la población el acceso a información relacionada con sus medicamentos.