¿Está tu medicamento? Así fue la prueba en tiempo real de 'Mi Farma Digital' con asegurados de la CSS

Una demostración realizada con pacientes permitió comprobar cómo una consulta en línea puede ayudar a identificar en qué policlínica o instalación de la Caja de Seguro Social se encuentra disponible un medicamento cuando no está en la farmacia donde inicialmente se busca.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una demostración en vivo permitió poner a prueba la nueva herramienta "Mi Farma Digital" y comprobar cómo los asegurados pueden verificar la disponibilidad de medicamentos en distintas instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), evitando recorrer varias farmacias sin éxito.

Durante el ejercicio, la paciente Esther acudió a la farmacia de la policlínica Dr. José Joaquín Vallarino Z., en Juan Díaz, para retirar los medicamentos prescritos. Allí logró obtener unas gotas oftálmicas, pero no encontró irbesartán de 300 miligramos, un fármaco utilizado para tratar la hipertensión.

A partir de esa situación, se realizó una consulta en la plataforma "Mi Farma Digital", que permitió verificar, en tiempo real, el inventario del medicamento en otras instalaciones de la CSS.

La búsqueda mostró que el irbesartán presentaba una existencia muy limitada en la policlínica donde se encontraba la paciente, con apenas un día de abastecimiento, mientras que sí estaba disponible en otras unidades, entre ellas las policlínicas de San Francisco, San Antonio y Plaza Tocumen.

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Con esta información, la asegurada decidió trasladarse a otra instalación con mayores posibilidades de encontrar el medicamento, evitando recorrer diferentes policlínicas sin conocer previamente la disponibilidad del producto.

El ejercicio también incluyó la consulta de otros medicamentos de alta demanda, como amlodipina, metformina y loratadina. En cada caso, el sistema mostró el número de unidades disponibles y los días estimados de abastecimiento en distintas provincias e instalaciones de salud, permitiendo comparar opciones antes de realizar el desplazamiento.

De acuerdo con la explicación ofrecida durante la demostración por el subdirector de la CSS, Rogelio Gordón, la herramienta busca reducir el tiempo que los pacientes invierten trasladándose entre policlínicas, así como los gastos de transporte ocasionados por la búsqueda de medicamentos que podrían no estar disponibles en una determinada farmacia. Además, facilita que los usuarios identifiquen la unidad con mayor abastecimiento antes de salir de sus hogares.

Durante la transmisión también se recibieron consultas de asegurados a través de redes sociales, quienes señalaron algunos de los medicamentos que con mayor frecuencia tienen dificultades para conseguir. Estos fueron utilizados como ejemplo para realizar nuevas búsquedas y mostrar el funcionamiento de la plataforma en diferentes regiones del país.