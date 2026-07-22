Moradores de Pueblo Nuevo denuncian prolongados cortes de agua y exigen soluciones al Idaan

Durante la reunión, una residente relató que, aunque vive en un edificio con tanques de reserva, estos ya no son suficientes para hacer frente a las prolongadas interrupciones del servicio.

Los constantes cortes en el suministro de agua potable mantienen preocupados a residentes de varias comunidades de Pueblo Nuevo, quienes aseguran que el problema se ha agravado en los últimos meses y que, en algunos casos, deben esperar hasta la madrugada para recuperar el servicio.

Ante esta situación, autoridades locales y moradores sostuvieron la noche de este miércoles una reunión para recopilar las principales afectaciones y coordinar acciones que permitan trasladar sus inquietudes al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

El representante del corregimiento de Pueblo Nuevo, Luis Pérez, explicó que el problema afecta a la comunidad desde hace varios años y que cada vez son más los sectores perjudicados.

"Tenemos gente que se queda sin agua por días, otra por horas. El problema cada vez va en aumento. Es inaudito que esto ocurra en el distrito capital", manifestó.

Te puede interesar: Mi Farma Digital: así funciona la nueva herramienta de la CSS para consultar medicamentos

Pérez indicó que el objetivo del encuentro fue informar a los residentes sobre las gestiones que se realizan para buscar una solución definitiva al problema.

"Ahora el agua regresa hasta la madrugada"

Durante la reunión, una residente relató que, aunque vive en un edificio con tanques de reserva, estos ya no son suficientes para hacer frente a las prolongadas interrupciones del servicio.

Según explicó, hace algunos meses el suministro se suspendía en horas de la mañana y regresaba al finalizar la tarde. Sin embargo, actualmente el agua no retorna hasta la madrugada.

Nos quitan el agua entre las ocho y las nueve de la mañana. Antes regresaba como a las seis de la tarde, pero ahora tenemos que esperar hasta la madrugada", señaló.

La moradora agregó que la situación afecta la vida diaria de cientos de familias y destacó que el acceso al agua potable es un servicio indispensable.

Elaborarán informe para el Idaan

Tras el encuentro, las autoridades locales informaron que elaborarán un informe con las principales quejas de los residentes, el cual será remitido al Idaan para solicitar medidas que permitan restablecer la continuidad del servicio.

Los moradores señalaron que, si bien conocen que en las cercanías se desarrollan proyectos de construcción y que anteriormente el Idaan ha hecho referencia a este tema, esperan una respuesta concreta sobre las causas de las interrupciones y las acciones que se implementarán para resolverlas.

TVN Noticias mantiene abiertos sus espacios para conocer la posición del Idaan sobre las denuncias planteadas por los residentes de Pueblo Nuevo.

Información de Yamy Rivas