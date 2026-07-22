La búsqueda de medicamentos se convierte en un viacrucis para asegurados de la CSS

Aunque las experiencias varían, los pacientes coinciden en la necesidad de mantener abastecidas las farmacias.

Ciudad de Panamá/Conseguir los medicamentos recetados se ha convertido en un recorrido complicado para algunos asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes aseguran que deben trasladarse entre distintas instalaciones médicas ante la falta de fármacos.

La señora Sonia tuvo que viajar más de 10 kilómetros hasta la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17, Santa Ana, para buscar irbesartán, un medicamento incluido en el cuadro básico.

“Los medicamentos se acaban muy rápido. Tenemos que venir hasta acá por medicamentos que no hay”, expresó la asegurada, quien se trasladó desde el sector de Arraiján.

🔗Puedes leer: Mi Farma Digital: así funciona la nueva herramienta de la CSS para consultar medicamentos

Su experiencia refleja la situación denunciada por otros usuarios, quienes describen como un “viacrucis” la búsqueda de los tratamientos que necesitan dentro de las instalaciones de la CSS.

Una de las pacientes relató que permaneció cerca de tres horas en espera para conseguir Fucidin. “Desde las 10:00 a.m. estoy en el Seguro”, manifestó.

Sin embargo, otros asegurados señalaron que en la farmacia de la policlínica de calle 17 han logrado recibir sus medicamentos sin mayores inconvenientes.

“Siempre consigo mis medicamentos aquí”, afirmó uno de los usuarios consultados.

Aunque las experiencias varían, los pacientes coinciden en la necesidad de mantener abastecidas las farmacias y ofrecer información clara cuando un medicamento no esté disponible, de manera que puedan conocer en qué instalación pueden encontrarlo y evitar recorridos innecesarios.

Con información de Nicanor Alvarado