Tom Holland asumirá uno de los mayores desafíos de su carrera volviendo a sus raíces

El actor se prepara para dar un nuevo giro a su carrera cinematográfica con un proyecto que promete convertirse en uno de los más ambiciosos de su trayectoria.

Luego de participar en importantes producciones como La Odisea y de alistarse para regresar al universo de Spider-Man, el actor británico confirmó que su próximo trabajo será una película biográfica sobre Fred Astaire, considerado una de las figuras más influyentes de la historia del cine musical y ampliamente reconocido como el mejor bailarín del siglo XX.

El anuncio marca el regreso de Holland a una disciplina que fue determinante en sus primeros años como artista. Antes de alcanzar fama internacional en Hollywood, el intérprete desarrolló una sólida formación en danza y teatro musical, experiencia que ahora deberá recuperar para encarnar a una de las leyendas más admiradas del espectáculo.

Durante una entrevista concedida al programa Good Morning America, el actor reveló que ya inició la preparación física y artística para el proyecto. Allí explicó: “Tenemos Fred a continuación, eso es lo que planeamos hacer. Y en cuanto termine con estas giras, vuelvo al estudio de danza“. Sus declaraciones confirman que los entrenamientos ya comenzaron mientras concluye la promoción de sus más recientes producciones cinematográficas.

Holland reconoció que los primeros ensayos despertaron emociones encontradas debido a la enorme responsabilidad que implica representar a un artista de la talla de Fred Astaire. Sobre esa experiencia manifestó: “Hice mis primeros ensayos recientemente, y me llenaron tanto de emoción como de absoluto pavor, porque tengo muchísimo trabajo por hacer para intentar hacer honor a Fred“.

El actor también dejó claro que pretende afrontar el desafío con el mayor nivel de autenticidad posible. En ese mismo espacio explicó: “Mi deseo es no usar dobles, hacer todo el baile yo mismo, rodar esas danzas en una sola toma —como él lo habría hecho”. La intención refleja el compromiso de Holland por reproducir el estilo interpretativo que convirtió a Astaire en un referente absoluto de la danza y el cine musical.

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Un día después, durante su participación en el programa Live With Kelly and Mark, el protagonista de Spider-Man profundizó en el momento profesional que atraviesa. Según explicó, considera que el estreno casi simultáneo de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day representa el cierre de una importante etapa dentro de su carrera y el comienzo de una nueva búsqueda artística.

En esa conversación expresó: “Lo que busco en este próximo capítulo es el desafío máximo, y encontrar cosas que realmente me asusten”. Más adelante reiteró las sensaciones que le produjo regresar a los ensayos de baile al afirmar: “Hice mi primer ensayo de baile el otro día para Fred, y después estaba muy emocionado, pero igualmente aterrorizado porque tengo mucho trabajo por delante".

La producción estará dirigida por Paul King, cineasta reconocido por su trabajo en Wonka, mientras que el guion fue desarrollado por Steven Levenson, responsable de proyectos como Fosse/Verdon y la adaptación cinematográfica de Tick, Tick... BOOM!. La película será producida por Amy Pascal para Sony y abordará la vida de Fred Astaire desde una perspectiva centrada en la relación artística y personal con su hermana Adele Astaire, mostrando el recorrido de ambos desde los escenarios de vodevil hasta Broadway, el West End de Londres y posteriormente Hollywood.

El regreso de Holland a la danza tiene además un fuerte componente personal. El actor inició su carrera profesional interpretando al protagonista de Billy Elliot: The Musical en el West End entre 2008 y 2010. Incluso reveló que la preparación para este nuevo personaje lo llevó a volver al mismo estudio londinense donde comenzó su formación cuando era niño. Allí recordó uno de los aspectos que más lamenta de su carrera al reconocer: “Después de terminar Billy Elliot, dejé de bailar".

Con esta producción, Tom Holland buscará demostrar nuevamente su versatilidad interpretativa al combinar actuación, canto y danza en un papel que representa uno de los mayores retos de su trayectoria y que promete convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.