Hayden Panettiere: su ex Wladimir Klitschko promete preservar la memoria de la actriz para su hija

El exboxeador ucraniano compartió en redes sociales una antigua fotografía familiar junto a Panettiere y la menor, acompañada por unas palabras de profundo pesar.

Wladimir Klitschko rompió el silencio tras la muerte de Hayden Panettiere y dedicó su primer mensaje público a recordar a la actriz y destacar el vínculo que siempre mantendrá con su hija, Kaya, de 11 años.

“Nuestra familia atraviesa un momento de profunda conmoción y dolor”, escribió Klitschko al referirse al difícil momento que enfrenta junto a su hija. El exdeportista también expresó su tristeza por el fallecimiento de la intérprete, ocurrido el domingo 16 de agosto, cuando tenía 36 años. “El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Ella dejó este mundo demasiado pronto”, añadió.

Aunque su relación sentimental terminó hace varios años, Klitschko explicó que Panettiere continuaba ocupando un lugar importante en su vida por la historia que compartieron y, principalmente, por ser la madre de Kaya. “Hayden era, aunque ya no fuera mi pareja, una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, señaló.

El exboxeador también recordó la carrera de la actriz y las dificultades que enfrentó durante su trayectoria en Hollywood. “Construyó una carrera increíble gracias a un talento inmenso, al mismo tiempo que enfrentaba los lados más oscuros de una industria muy exigente”, afirmó. Para Klitschko, los años compartidos forman parte de una historia que no desaparecerá con la separación. “Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ella tuvo en nuestras vidas”.

El mensaje tuvo como eje principal a Kaya, quien perdió a su madre durante la infancia. Klitschko asumió públicamente el compromiso de preservar el recuerdo de Panettiere para su hija y transmitirle una imagen respetuosa de quien fue. “A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue”, escribió.

Panettiere y Klitschko se conocieron en 2008 y comenzaron una relación al año siguiente. Aunque atravesaron una separación en 2011, posteriormente retomaron su vínculo y confirmaron su compromiso en 2013. En diciembre de 2014 nació Kaya, la única hija de la actriz.

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La pareja terminó definitivamente su relación en 2018. En aquel periodo, Panettiere enfrentaba problemas vinculados con el consumo de alcohol y sustancias, además de haber sufrido depresión posparto. Klitschko asumió la custodia de Kaya, quien pasó a residir principalmente con su padre en Europa.

Años después, Panettiere habló sobre aquella decisión. En 2022 describió la firma de los documentos de custodia como “la cosa más desgarradora que he tenido que hacer en mi vida”. La actriz explicó que consideraba que era lo mejor para su hija mientras concentraba sus esfuerzos en recuperarse. Este año, durante una entrevista en el pódcast On Purpose, volvió a abordar el tema y rechazó la idea de que simplemente hubiera “entregado” a Kaya.

La muerte de Panettiere ocurrió en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Según el Departamento de Policía de Greenville, agentes y personal de emergencias acudieron alrededor de la 1:50 p. m. después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente, posteriormente identificada como la actriz.

La causa de muerte de Hayden Panettiere todavía no ha sido confirmada oficialmente. En el audio del despacho policial se mencionaron una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco”, aunque las circunstancias continúan bajo investigación. Las autoridades señalaron que no existen indicios de violencia ni circunstancias sospechosas. La causa oficial será establecida después de la autopsia.

La actriz había publicado meses antes sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde abordó sus problemas de adicción, su experiencia en Hollywood y algunos de los episodios más complejos de su vida. Su fallecimiento vuelve a poner en primer plano una trayectoria marcada por el éxito profesional y por difíciles experiencias personales.

Antes de concluir su mensaje, Klitschko extendió sus condolencias a los padres, amigos y seguidores de Panettiere y pidió respeto para su familia durante el duelo. “Las personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”, manifestó. Finalmente, escribió: “Por ahora, esto es todo lo que deseo decir” y “Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna”.