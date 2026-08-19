Libertad Ciudadana pide al Ejecutivo objetar por inexequible la reforma al Reglamento Interno de la Asamblea

Mediante una carta abierta fechada este miércoles 19 de agosto, la organización advirtió que el proyecto les atribuye a los diputados funciones relacionadas con la gestión de programas, proyectos e inversiones públicas en sus circuitos electorales que, a su juicio, no están contempladas en la Constitución.

Panamá/La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, solicitó al presidente José Raúl Mulino que objete por inexequible y no sancione el Proyecto de Ley 594 de 2026, que reforma el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional.

Mediante una carta abierta fechada este miércoles 19 de agosto, la organización advirtió que el proyecto les atribuye a los diputados funciones relacionadas con la gestión de programas, proyectos e inversiones públicas en sus circuitos electorales que, a su juicio, no están contempladas en la Constitución.

La fundación cuestionó específicamente que los diputados deban “gestionar, impulsar y fiscalizar” programas y proyectos en sus circuitos, además de garantizar una inversión mínima para obras y proyectos sociales dentro del Presupuesto General del Estado.

Según la organización, los artículos 159, 160 y 161 de la Constitución establecen las funciones del Órgano Legislativo, mientras que el artículo 163 prohíbe a la Asamblea inmiscuirse en competencias correspondientes a otros órganos del Estado.

Advierte una afectación a la autonomía municipal

Libertad Ciudadana sostuvo que la ejecución de obras públicas y la atención de las necesidades comunitarias corresponden a los municipios, alcaldes, concejos municipales y juntas comunales.

En ese sentido, considera que transferir esas funciones a los diputados vulneraría la Constitución y afectaría la autonomía municipal.

La organización también advirtió que la reforma podría convertir a los diputados en gestores directos de proyectos y recursos públicos, lo que, según señaló, fomentaría relaciones de dependencia política basadas en favores y en la distribución discrecional de fondos.

Señala similitudes con las partidas circuitales

La fundación recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, que declaró inconstitucional el esquema de partidas circuitales porque la Constitución no otorgó a la Asamblea competencias para administrar o distribuir recursos públicos con fines distintos de la función legislativa.

“La reforma introducida al Reglamento de la Asamblea revive esta fórmula ya tachada de inconstitucional por la Corte Suprema, al convertir a los diputados en gestores de inversiones, proyectos y recursos públicos en sus circuitos”, señala la carta.

Para Libertad Ciudadana, sancionar el proyecto podría reabrir espacios para el clientelismo político, la asignación discrecional de recursos y la utilización de fondos públicos como ventaja electoral.

La organización instó a Mulino a mantener su compromiso de no comprar apoyos legislativos ni someterse a mecanismos de presión o intercambios políticos basados en prebendas.