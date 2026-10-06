Colegios particulares atribuyen aumento de matrícula a migración al sector oficial y altos costos de operación

Lasso explicó que, según un informe de la Acodeco basado en una muestra de centros educativos, entre el 20% y el 25% de los colegios contemplados realizarían aumentos. Aclaró que esto no significa que sean siempre los mismos centros los que incrementen sus costos cada año.

Ciudad de Panamá/Los colegios particulares atraviesan una situación económica compleja debido a la disminución de estudiantes y al incremento de los costos operativos, factores que podrían llevar a algunos centros educativos a ajustar sus matrículas y mensualidades para el próximo año.

Luis Lasso, miembro de la Junta Directiva de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, explicó que desde la pandemia se ha registrado una migración de estudiantes del sector particular hacia los colegios oficiales, lo que representa una reducción de ingresos mientras los principales gastos de operación se mantienen.

Agregó que algunos padres de familia también han enfrentado pérdida de empleos o disminución de sus ingresos.

A esta situación se suman los aumentos en insumos y otros costos relacionados con la operación de los centros educativos, lo que, según el dirigente, dificulta mantener la calidad y eficiencia del servicio.

Lasso detalló que los salarios de los docentes de tiempo completo comienzan en aproximadamente 1,500 dólares, a lo que deben sumarse prestaciones de seguridad social, alquileres o hipotecas, electricidad, papelería, aire acondicionado y mantenimiento, entre otros gastos.

Nota relacionada: Padres de familia reaccionan ante aumento en costo de las matrículas para el 2027

Menos estudiantes en el sector particular

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Educación citadas por Lasso, durante 2021 unos 30 mil estudiantes migraron del sector particular al oficial; en 2022 fueron otros 20 mil y en 2023 la cifra habría estado entre 15 mil y 20 mil estudiantes.

El representante de los colegios particulares estimó que, desde antes de la pandemia hasta la actualidad, la migración podría representar alrededor del 40% de los estudiantes que tenía el sector particular.

Esta reducción también se refleja en la cantidad de colegios. Lasso indicó que antes de la pandemia existían alrededor de 750 colegios particulares, mientras que actualmente el Ministerio de Educación registra 535.

¿Cuántos colegios aumentarían sus costos?

Lasso explicó que, según un informe de la Acodeco basado en una muestra de centros educativos, entre el 20% y el 25% de los colegios contemplados realizarían aumentos. Aclaró que esto no significa que sean siempre los mismos centros los que incrementen sus costos cada año.

El monto del ajuste dependerá de la situación particular de cada colegio y de la cantidad de estudiantes que tenga.

Detalló que existen centros con mensualidades de alrededor de 70 dólares, mientras que otros llegan a cobrar entre 600 y 700 dólares. En algunos casos, los aumentos pueden ser de 30 o 40 dólares, dependiendo de las necesidades del colegio y del segmento al que presta el servicio.

¿Qué resulta? Que un colegio que tiene 70 balboas y hace un aumento de 30 balboas, es probable que vaya a tener una migración, porque a la población a la cual le está brindando el servicio, no tiene los recursos tan factibles para poder decir, yo puedo asumir esos 30 balboas mensuales de ese aumento", explicó.

El representante de los colegios particulares enfatizó que los ajustes, según explicó, responden a la necesidad de alcanzar el punto de equilibrio para mantener la operación del centro educativo, y no a la capacidad económica individual de cada padre de familia.

Lasso explicó que los colegios que proyecten aumentos deben comunicar esta decisión a los padres de familia con seis meses de anticipación al periodo de matrícula, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 601.

Por ello, si un colegio inicia su proceso de matrícula entre septiembre y octubre, la comunicación sobre un eventual aumento debió realizarse al menos seis meses antes.

Otras notas que le pueden interesar: