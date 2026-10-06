MLB Playoffs 2026 previa| Cerveceros vs Padres: la acción se traslada a San Diego para el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional

¡HOY! Cerveceros vs Padres, juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, a las 8:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) traslada su escenario al Petco Park, donde este martes 6 de octubre los Padres de San Diego recibirán a los Cerveceros de Milwaukee para disputar un Juego 3 crucial en el que no hay margen de error para los californianos.

Los Cerveceros llegan con ventaja de 2-0 en el cruce tras barrer los primeros dos enfrentamientos en el American Family Field. El pasado domingo, Milwaukee firmó un dramático triunfo 4-3 de dejar en el campo, sellado con un imparable remolcador de dos carreras del venezolano Jackson Chourio en la parte baja de la novena entrada ante el estelar relevista Mason Miller. Con ese resultado, la novena dirigida por Pat Murphy se colocó a solo una victoria de sellar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por su parte, los Padres se encuentran en territorio de "ganar o irse a casa". A pesar de haber tenido ventaja en ambos duelos disputados en Wisconsin, el relevo de San Diego no logró sostener la diferencia en las entradas finales, obligando al mánager Craig Stammen a responder en casa ante su afición.

Lanzadores abridores

Para este crucial compromiso, ambos equipos han definido a los encargados de subirse al montículo desde el primer episodio:

Por los Cerveceros de Milwaukee: El diestro Dustin May . Adquirido por Milwaukee antes de la fecha límite de traspasos, May tiene un antecedente altamente favorable ante la alineación de los Padres este año, registrando una efectividad de 1.23 en 22 entradas de labor a lo largo de tres aperturas de temporada regular frente a San Diego.

El diestro . Adquirido por Milwaukee antes de la fecha límite de traspasos, May tiene un antecedente altamente favorable ante la alineación de los Padres este año, registrando una efectividad de 1.23 en 22 entradas de labor a lo largo de tres aperturas de temporada regular frente a San Diego. Por los Padres de San Diego: El diestro Nick Pivetta. Los Padres confían en la capacidad de su abridor para mantener a raya a la oportuna ofensiva de Milwaukee y extender la serie a un cuarto partido.

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