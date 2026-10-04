MLB resultado | Los Cerveceros vencen a los Padres para tomar ventaja 2-0 en la Serie Divisional

Panamá/Los Cerveceros de Milwaukee volvieron a hacerlo. Una tarde después de ganar el Juego 1, tomaron ventaja de 2-0 en la serie gracias a un sencillo de Jackson Chourio para ganar en la última entrada, y mandan la serie a San Diego a una victoria de avanzar.

El cierre. Los Padres ganaban 3-2 y apostaron por su fórmula de siempre: Michael King para abrir y Mason Miller para cerrar. Miller trabajó un salvamento de dos entradas, lanzó una cantidad récord de pitcheos en su temporada y concedió el sencillo de dos carreras a Chourio tras llenar las bases con boletos. Después de retirar a los tres bateadores del octavo con 14 lanzamientos, el cerrador regaló boletos a Christian Yelich, Sal Frelick y Gary Sánchez en la novena, y Chourio sacó un sencillo al central que remolcó a los dos corredores.

El duelo de abridores. King estuvo imponente al principio: retiró a los primeros 14 bateadores que enfrentó. Su salida terminó en la sexta, tras pegarle a Chourio con el primer lanzamiento de la entrada. Por los Cerveceros, el novato Logan Henderson, en su debut en postemporada, trabajó cinco entradas con dos hits, dos carreras, tres boletos y cuatro ponches.

Cómo se movió el marcador.

1.ª entrada (SD 1-0): Manny Machado se embasó con boleto, avanzó por un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de Ty France .

Manny Machado se embasó con boleto, avanzó por un lanzamiento descontrolado y anotó con un . 5.ª entrada (SD 2-0 y luego 2-1): Luis Campusano anotó en una jugada con error de tiro de Cooper Pratt . En la parte baja, Christian Yelich dobló y anotó con el sencillo de Sal Frelick.

Luis Campusano anotó en una jugada con . En la parte baja, Christian Yelich dobló y anotó con el sencillo de Sal Frelick. 7.ª entrada (SD 3-1 y luego 3-2): France volvió a remolcar con un sencillo, pero Machado fue out en tercera. En la parte baja, un error de tiro de Jake Cronenworth , el primer error de los Padres en esta postemporada, permitió la carrera de Garrett Mitchell.

France volvió a remolcar con un sencillo, pero Machado fue out en tercera. En la parte baja, un , el primer error de los Padres en esta postemporada, permitió la carrera de Garrett Mitchell. 9.ª entrada (MIL 4-3): sencillo de Chourio y festejo en Milwaukee.

Esta Serie Divisional de la Liga Nacional es al mejor de 5 juegos, hoy se juega en el American Family Fields casa de los Cerveceros de Milwaukee.

¡Arrancamos! Play ball en el minuto a minuto de TVMAX.

Parte alta de la 1.ª | SD 1, MIL 0

¡Los Padres pegan primero! Ty France disparó un sencillo de línea al central, Garrett Mitchell no pudo evitarlo y Manny Machado cruzó el plato para el 1-0 de San Diego.

Parte baja de la 3.ª | SD 1, MIL 0

Cooper Pratt pegó una rola suave por tercera y Machado a mano limpia no tuvo problemas para sacarlo en primera.

Parte baja de la 4.ª | SD 1, MIL 0

Jackson Chourio elevó al derecho y Tatis Jr. se encargó de capturar el out, que atrapadón.

Parte alta de la 5.ª | SD 2, MIL 0

¡Los Padres amplían la ventaja! Dustin Harris mandó una rola que Turang convirtió en out forzado sobre Tatis Jr., pero Luis Campusano cruzó el plato para el 2-0. Además, un error de tiro de Cooper Pratt permitió que Harris llegara a segunda.

Parte baja de la 5.ª | SD 2, MIL 1

¡Milwaukee responde! Sal Frelick disparó un sencillo de línea al izquierdo y Christian Yelich cruzó el plato para el 2-1, que mantiene el juego cerrado.

Parte alta de la 7.ª | SD 3, MIL 1

¡Los Padres vuelven a despegar! Ty France mandó un sencillo por el derecho y Fernando Tatis Jr. cruzó el plato para el 3-1. Sin embargo, Sal Frelick hizo un gran tiro a tercera y Hamilton dejó out a Manny Machado.

Parte baja de la 7.ª | SD 3, MIL 2

¡Se aprieta el juego! Un error de tiro de Jake Cronenworth le regaló una carrera a Milwaukee: Garrett Mitchell cruzó el plato, y con Pratt en tercera y Hamilton en segunda los Cerveceros siguen con presión.

FINAL | Parte baja de la 9.ª | SD 3, MIL 4

¡Walk-off de Chourio! Jackson Chourio disparó un sencillo al central con el que Christian Yelich y Sal Frelick cruzaron el plato, y los Cerveceros remontaron para vencer 4-3 a los Padres. Milwaukee toma ventaja de 2-0 en la serie, que ahora se traslada a San Diego.

Los Cerveceros, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, llegan arriba en la serie. En el Juego 1, remontaron un 2-0 adverso gracias a los jonrones de Jackson Chourio y William Contreras y al trabajo de su bullpen, pese a que Jacob Misiorowski solo lanzó cuatro entradas. Chourio, además, se convirtió en el líder histórico de jonrones de postemporada de la franquicia.

Del otro lado, los Padres (91-71 en la campaña regular) llegan con el ánimo golpeado por un cierre polémico. Un batazo de Ty France que pegó en el techo del estadio y no fue jonrón fue el momento más comentado del primer duelo, y San Diego deberá dejarlo atrás para evitar irse abajo 0-2 antes de volver a casa.

Duelo de abridores: Henderson, novato revelación de Milwaukee, hará su debut en postemporada, mientras que King llega con buenas credenciales, tras una gran salida en el Juego 1 de la serie de comodines ante los Cachorros de Chicago.

Claves del juego:

Bullpens exigidos: ambos cuerpos de relevistas trabajaron mucho en el Juego 1. El gran interrogante es cuánto usarán los Padres a Mason Miller, quien aún no ha lanzado en la serie.

ambos cuerpos de relevistas trabajaron mucho en el Juego 1. El gran interrogante es cuánto usarán los Padres a Mason Miller, quien aún no ha lanzado en la serie. Bates calientes: Manny Machado y Xander Bogaerts arrancaron la postemporada con 5 hits en 11 turnos cada uno.

Manny Machado y Xander Bogaerts arrancaron la postemporada con 5 hits en 11 turnos cada uno. Regreso notable: Joe Musgrove volvió tras casi dos años fuera por la cirugía Tommy John y podría ayudar a San Diego en el bullpen.

Joe Musgrove volvió tras casi dos años fuera por la cirugía Tommy John y podría ayudar a San Diego en el bullpen. Lo que está en juego: los Cerveceros no quieren regalar la ventaja de local antes de que la serie se mude a San Diego.

Estas son las alineaciones

Padres de San Diego

Fernando Tatis Jr., RF Dustin Harris, LF Manny Machado, 3B Ty France, 1B Jackson Merrill, CF Ethan Salas, DH Xander Bogaerts, SS Luis Campusano, C Jake Cronenworth, 2B

Abridor: el derecho Michael King (12-10, 3.21 de efectividad)

Cerveceros de Milwaukee

Jackson Chourio, LF Brice Turang, 2B Jake Bauers, 1B William Contreras, C Garrett Mitchell, CF Christian Yelich, DH Sal Frelick, RF Cooper Pratt, SS David Hamilton, 3B

Abridor: el derecho Logan Henderson (11-3, 2.47)

Cambios respecto al Juego 1