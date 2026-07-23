Brad Pitt: otra de sus hijas elimina el apellido del actor en medio del distanciamiento familiar

La relación entre el actor y varios de sus hijos vuelve a estar en el centro de la atención pública tras conocerse que Vivienne Jolie-Pitt inició el proceso legal para dejar de utilizar el apellido de su padre.

La joven, quien recientemente alcanzó la mayoría de edad, presentó una solicitud ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles para modificar oficialmente su nombre y pasar a llamarse Vivienne Marcheline Jolie, una decisión que representa un nuevo capítulo en la compleja dinámica familiar surgida tras la separación de los actores.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por PEOPLE, la petición fue firmada por Vivienne el pasado 12 de julio, fecha en la que cumplió 18 años y adquirió la capacidad legal para presentar este tipo de trámite de manera independiente, conforme a la legislación vigente en California. En el expediente, el motivo de la solicitud aparece descrito únicamente como “personal”, mientras que la audiencia para evaluar el cambio de nombre quedó programada para el próximo 2 de noviembre.

La decisión convierte a Vivienne Jolie en el cuarto hijo de la expareja que busca desvincularse legalmente del apellido Pitt. Aunque el procedimiento apenas comenzó este año, la joven ya había dado señales públicas de ese cambio desde mayo de 2024, cuando apareció acreditada como Vivienne Jolie en el Playbill del musical de Broadway The Outsiders, producción coproducida por Angelina Jolie. Aquella participación marcó la primera ocasión en la que utilizó exclusivamente el apellido materno en un proyecto profesional.

Vivienne y su hermano gemelo Knox son los hijos biológicos menores de Brad Pitt y Angelina Jolie. La familia también está conformada por Maddox, Pax y Zahara, quienes fueron adoptados por la pareja, además de Shiloh, la primera hija biológica de ambos. En los últimos años, varios de ellos han iniciado procesos similares para modificar legalmente sus nombres o han optado por dejar de utilizar públicamente el apellido de su padre.

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Uno de los casos más conocidos fue el de Shiloh, quien en 2024 solicitó eliminar el apellido Pitt y adoptar legalmente el nombre de Shiloh Jolie. La petición fue aprobada en agosto de ese mismo año. En ese momento, su abogado, Peter Levine, explicó que la joven “tomó una decisión independiente y significativa tras acontecimientos dolorosos” y agregó que “simplemente estaba siguiendo el proceso legal” al realizar la publicación oficial exigida por las autoridades.

Más recientemente, Zahara presentó una solicitud para llamarse Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox inició un procedimiento para modificar su nombre a Maddox Chivan Jolie. Ambos trámites continúan en curso y sus respectivas audiencias judiciales fueron programadas para el mes de septiembre.

Incluso antes de comenzar el proceso formal, Zahara ya había dejado de utilizar el apellido Pitt durante actos públicos. En 2023 se presentó como Zahara Marley Jolie al ingresar a la hermandad Alpha Kappa Alpha en Spelman College y volvió a emplear ese mismo nombre durante su ceremonia de graduación, reforzando una decisión que posteriormente trasladó al ámbito legal.

El distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos ha sido vinculado con los acontecimientos posteriores a la separación del actor y Angelina Jolie en 2016, un proceso que derivó en una prolongada disputa judicial. Aunque el divorcio quedó formalmente resuelto en 2024, ambos continúan enfrentados por el control de Château Miraval, la reconocida bodega francesa que adquirieron durante su relación.

Fuentes citadas por PEOPLE señalaron en julio de 2024 que el actor mantiene “prácticamente ningún contacto” con sus hijos adultos y conserva derechos de visita únicamente respecto de los menores, situación que alimentaba sus expectativas de fortalecer el vínculo con los gemelos. Personas cercanas al intérprete también aseguraron que las decisiones de sus hijos respecto al apellido lo dejaron profundamente afectado, aunque respetaba su voluntad. En ese contexto, una fuente declaró a Us Weekly: “[Brad] sigue teniendo esperanzas y mantiene la puerta abierta a una posible reconciliación, ojalá con todos ellos, pero la decisión es suya”. Asimismo, añadió: “Él no tiene poder alguno y no puede obligarlos”.