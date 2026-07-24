Panamá Sub-20 aterriza en Puebla: Todo listo para el debut mundialista ante Canadá

Panamá inicia la cuenta regresiva en un certamen de vital importancia, ya que otorga los boletos directos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Panamá/Tras culminar una intensa etapa de preparación, la Selección Sub-20 de Panamá ya se encuentra instalada en la ciudad de Puebla, lista para iniciar su camino en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026.

El equipo nacional llega a la sede mundialista luego de completar un campamento de 12 días de trabajo en Pachuca, donde ajustaron los últimos detalles tácticos bajo las órdenes del entrenador Mike Stump.

A continuación, los puntos clave del arribo de la delegación panameña:

Cierre de Campamento: El búnker en las canchas de La Higa fue el escenario del último entrenamiento en Pachuca este viernes, el cual consistió en una sesión de cargas reducidas para garantizar la frescura física de los jugadores.

El búnker en las canchas de fue el escenario del último entrenamiento en Pachuca este viernes, el cual consistió en una sesión de para garantizar la frescura física de los jugadores. Traslado y Logística: La delegación emprendió su viaje por carretera en horas de la tarde, llegando sin contratiempos a su hotel de concentración en Puebla.

La delegación emprendió su viaje por carretera en horas de la tarde, llegando sin contratiempos a su en Puebla. Ensayo Final: El equipo cumplirá mañana sábado con su último entrenamiento previo al estreno, programado para horas de la mañana en las canchas aledañas al Estadio Universitario BUAP .

El equipo cumplirá mañana sábado con su previo al estreno, programado para horas de la mañana en las canchas aledañas al . Cita con el Debut: El estreno oficial de la "Rojita" será este domingo ante la selección de Canadá a las 2:00 p.m. hora local (3:00 p.m. en territorio panameño) en el Estadio Universitario BUAP.

Con el grupo enfocado y la preparación completada, Panamá inicia la cuenta regresiva en un certamen de vital importancia, ya que otorga los boletos directos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027.

Con información de FPF