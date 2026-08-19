El Deportivo Mixco de Guatemala se prepara para recibir este miércoles a UMECIT FC de Panamá , en un duelo correspondiente a la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 . El partido está programado para las 8:00 p.m. hora de Panamá (7:00 p.m. en Guatemala) .

Panamá/El compromiso tendrá como escenario el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol", en la Ciudad de Guatemala.

Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en esta fase del torneo regional, en un encuentro que representa una nueva oportunidad para avanzar en la competencia y acercarse a sus objetivos dentro del Grupo C.

El entrenador de UMECIT FC Julio Infante, destacó que el club irá en busca del triunfo en territorio chapín.