¡Pequeño respiro! Precios de la gasolina bajan y el diésel sube a partir de este viernes

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 21 de agosto, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La Secretaría de Energía anunció una leve disminución en los precios de la gasolina y un ligero incremento en el diésel bajo en azufre. Estos nuevos costos entrarán en vigencia a partir de este viernes 21 de agosto.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará una disminución de 0.047 centavos, por lo que su precio quedará en 1.23 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos bajará 0.034 centavos, situándose en 1.16 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá un aumento de 0.014 centavos, alcanzando un precio de 1.35 por litro.

En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.23

B/.1.23 Gasolina de 91 octanos: B/.1.16

B/.1.16 Diésel: B/.1.35

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 21 de agosto, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.