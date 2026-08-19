Un total de 28 futbolistas fueron convocados por el entrenador y leyenda del fútbol panameño Felipe Baloy con miras al Mundial Sub17 que se jugará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026 con 48 equipos.

Panamá/Un total de 28 futbolistas fueron convocados por el entrenador y leyenda del fútbol panameño Felipe Baloy, con miras al Mundial Sub-17 de Catar 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre.

La próxima edición de la Copa Mundial contará con la participación de 48 selecciones, en un torneo que representará una nueva oportunidad para que Panamá compita al más alto nivel de las categorías juveniles.

La convocatoria marca el inicio de la preparación del conjunto panameño para una cita mundialista en la que buscará dejar una buena imagen y competir ante las principales potencias del fútbol juvenil. Felipe Baloy, quien cuenta con experiencia como futbolista mundialista con la selección mayor de Panamá, tendrá la responsabilidad de liderar este proceso y trabajar en la formación de una generación que aspira a representar al país en el escenario internacional.