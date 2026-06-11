Aeronave privada sufre percance y se sale de la pista durante aterrizaje en aeropuerto de Chitré

La aeronave modelo DA 40, con matrícula HP-1974, procedía del Aeródromo Rubén Cantú, ubicado en Santiago de Veraguas.

Aeronave modelo DA 40 / Aeronáutica Civil
Danna Durán - Periodista
11 de junio 2026 - 17:27

Chitré, Herrera/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) informó que la tarde de este miércoles se registró un incidente con una aeronave privada en el Aeropuerto Capitán Alonso Valderrama de Chitré, provincia de Herrera.

De acuerdo con el reporte, la aeronave modelo DA 40, con matrícula HP-1974, procedía del Aeródromo Rubén Cantú, ubicado en Santiago de Veraguas, y presentó un percance al momento de realizar las maniobras de aterrizaje, lo que ocasionó que saliera de la pista.

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aeronave modelo DA 40, con matrícula HP-1974, procedía del Aeródromo Rubén Cantú, ubicado en Santiago de Veraguas
aeronave modelo DA 40, con matrícula HP-1974, procedía del Aeródromo Rubén Cantú, ubicado en Santiago de Veraguas / Aeronáutica Civil

Tras lo ocurrido, se activaron de forma inmediata los protocolos de emergencia y seguridad establecidos en la terminal aérea.

La AAC confirmó que los tres ocupantes que viajaban a bordo de la aeronave resultaron ilesos.

Personal del equipo de Investigación de Accidentes de la Autoridad Aeronáutica Civil se trasladó al lugar para realizar las evaluaciones correspondientes y determinar las causas del incidente.

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