Aeronáutica Civil investiga accidente de aeronave con matrícula panameña en Bahamas

La Aeronáutica Civil inició una investigación interna para verificar si la aeronave cumplía con todos los requisitos técnicos de mantenimiento y las certificaciones de la tripulación.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) comunicó que ha sido notificada por las autoridades de las Bahamas sobre el accidente de la aeronave Beechcraft 300 King con matrícula HP-1859, ocurrido este martes 12 de mayo de 2026 frente a la costa de Fort Pierce, Florida.

Aeronáutica señaló que es importante señalar que esta aeronave había despegado de la ciudad de Panamá el 3 de mayo de 2025 y, hasta el momento de este reporte, no se tenía conocimiento oficial sobre su paradero.

"Al haber ocurrido este suceso en una jurisdicción extranjera, los protocolos de investigación técnica se rigen por los estándares internacionales establecidos, bajo la dirección de las autoridades correspondientes en el lugar del incidente", explicó Aeronáutica Civil.

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Paralelamente, la Aeronáutica Civil inició una investigación interna para verificar si la aeronave cumplía con todos los requisitos técnicos de mantenimiento y las certificaciones de la tripulación, toda vez que la misma no se encontraba en territorio panameño hace más de un año.

En el accidente se logró el rescate de diez personas, de las cuales tres resultaron heridas. La Autoridad de Aeronáutica se mantiene en estrecha colaboración con las autoridades de las Bahamas para recabar toda la información necesaria que permita esclarecer las causas de este evento.