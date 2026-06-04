EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs Bosnia y Herzegovina, sábado 6 de junio EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Como parte de una despedida cargada de simbolismo, el avión oficial de la Selección de Panamá recibió la tradicional bendición aeroportuaria antes de despegar.

Dos carros bomba del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá formaron un imponente arco de agua sobre la aeronave, un gesto reservado para ocasiones especiales que marcó el inicio de la aventura mundialista.

Entre aplausos, emociones y la mirada atenta de aficionados y trabajadores del aeropuerto, la aeronave avanzó por la pista y finalmente partió rumbo a St. Louis, Missouri, llevando consigo la ilusión de millones de panameños que sueñan con una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.