Aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Panamá Pacífico por falla eléctrica de una aeronave

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos inició las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del fallo técnico.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) informó que una aeronave tipo Beechcraft King Air BE10, con matrícula N980VC, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Marcos A. Gelabert con destino a Cartagena, Colombia, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Panamá Pacífico debido a una falla eléctrica general.

Durante la maniobra de aproximación, la aeronave presentó problemas críticos con el tren de aterrizaje. Afortunadamente, las dos personas que se encontraban a bordo resultaron ilesas, aunque la aeronave sufrió daños materiales significativos en su estructura.

Inmediatamente tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y el Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos se desplazó al lugar para asegurar la zona.

Paralelamente, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos inició las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del fallo técnico.

La AAC reiteró su compromiso con la seguridad operacional y la transparencia informativa, asegurando que continuarán vigilando todas las operaciones aéreas en el país para prevenir situaciones similares en el futuro.

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