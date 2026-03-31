Desalojos y demoliciones en Arraiján Cabecera

Actualmente, la rotonda de Arraiján Cabecera permanece cerrada mientras avanzan los trabajos, lo que también ha provocado la inhabilitación del acceso desde la vía Panamericana en dirección a la estación de policía del sector.

Arraiján/Panamá Oeste/La recuperación de la servidumbre vial en la rotonda de Arraiján Cabecera avanza con la demolición de más de 25 locales comerciales que por años ocuparon este espacio clave para la movilidad en el distrito.

Las labores, iniciadas desde tempranas horas de este martes, forman parte de un operativo que comenzó el día anterior con el desalojo de los últimos ocupantes que permanecían en el área. Las estructuras, levantadas dentro de la servidumbre, están siendo retiradas para despejar la circulación en uno de los puntos más transitados del sector. En total, más de 25 locales fueron retirados para dar paso a la recuperación del espacio público y mejorar la circulación vehicular en esta zona de alto tránsito.

El proceso no ha estado exento de tensiones. Algunos propietarios expresaron su inconformidad ante la medida, lo que obligó a reforzar la seguridad con unidades de control de multitudes para evitar incidentes.

Mientras avanzan los trabajos, la rotonda se mantiene cerrada y también fue inhabilitado el acceso desde la vía Panamericana hacia la estación de policía de Arraiján Cabecera, generando afectaciones en el tránsito.

En el lugar continúan desplegadas unidades policiales, en medio de un operativo que busca restablecer el orden en la zona, pero que también impacta directamente a quienes dependían de estos locales para su actividad económica.

Con información de Yiniva Caballero.