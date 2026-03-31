Operativo de Semana Santa incluirá inversión de carriles desde el jueves

El operativo contempla desvíos progresivos desde la avenida de los Mártires hasta San Carlos, además de jornadas especiales el Viernes Santo y el retorno el domingo.

Panamá/Con la mirada puesta en el desplazamiento masivo de viajeros hacia el interior del país, las autoridades de tránsito anunciaron el inicio de operativos especiales por Semana Santa, donde la inversión de carriles será la principal medida para agilizar el flujo vehicular.

El subcomisionado de operaciones del tránsito explicó que “tenemos previsto dar inicio el día jueves 2 a las 11 de la mañana con los operativos de inversión de carriles hacia el interior del país”, como parte de la estrategia para reducir congestionamientos en las principales rutas.

Detalló que la primera etapa abarcará desde la avenida de los Mártires hasta Howard, seguida por la autopista desde Burunga hasta TCT en La Montaña, y continuará en la vía Panamericana desde el Nazareno de La Chorrera hasta Campana. A esto se suma una tercera fase que irá desde Sajalices hasta el área de San José de San Carlos.

Para el Viernes Santo, las autoridades tienen previsto retomar la medida desde las 8:00 a.m., manteniendo el flujo hacia el interior. Mientras que el domingo se activará el operativo de retorno, también desde las 8:00 a.m., dividido en dos etapas: desde la Uvas de San Carlos hasta Loma Campana y Sajalices, y posteriormente desde Loma Campana hasta el sector del Nazareno en La Chorrera.

En paralelo, el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Omar Smith, detalló que se han habilitado 53 puntos de cobertura a nivel nacional. “Tenemos dispuestos los 53 puntos que bien mencionaste; la mayoría de esos puntos son para playas, balnearios y ríos, y el restante son entonces áreas de procesiones, concentración masiva de personas y también, por supuesto, lo que es el área de volcán”, indicó.

Smith añadió que también se mantienen vigilados los accesos a zonas de senderismo y campismo, incluyendo rutas como Paso Ancho y Boquete hacia la cima, así como el Valle de Antón.

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución, especialmente ante el aviso de mar de fondo emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá. “Estemos pendientes de cuál es el comportamiento de lo que es el cuerpo de agua en el área del Pacífico”, advirtió el director del Sinaproc.

Con estas medidas, las instituciones buscan garantizar una movilidad más ordenada y reforzar la seguridad durante uno de los periodos de mayor tránsito y actividad turística en el país.

Con información de Luis de Jesús Mendoza