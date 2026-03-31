Caja de Seguro Social activa alerta verde y despliega operativo nacional con 6 mil funcionarios por Semana Santa

Según la entidad, la medida responde al incremento de viajes y desplazamientos a nivel nacional durante este periodo, lo que eleva el riesgo de incidentes y la demanda de atención médica.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) activó una alerta verde institucional que regirá desde las 12:00 mediodía del jueves 2 de abril hasta las 7:00 a.m. del lunes 6, como parte de un operativo especial por la Semana Santa.

Según la entidad, la medida responde al incremento de viajes y desplazamientos a nivel nacional durante este periodo, lo que eleva el riesgo de incidentes y la demanda de atención médica. Para hacer frente a esta situación, la CSS desplegará cerca de 6 mil funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos de urgencias médicas, laboratoristas, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias, radiólogos y radioperadores.

Además, se habilitarán 32 instalaciones de salud en todo el país, incluyendo 15 hospitales y 17 policlínicas con servicios de urgencias, así como 57 ambulancias completamente equipadas para la atención de emergencias.

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La entidad exhortó a las personas con enfermedades crónicas a cumplir estrictamente con sus tratamientos y portar sus medicamentos durante los desplazamientos. En cuanto a la seguridad vial, recomendó evitar el consumo de alcohol al conducir, no utilizar el teléfono móvil mientras se maneja y, de ser posible, designar un conductor responsable.

También instó a la población a evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada, especialmente ante las altas temperaturas que suelen registrarse durante esta época. Para quienes planean visitar playas o ríos, la CSS pidió extremar las medidas de seguridad, ante posibles crecidas y corrientes.

Entre las recomendaciones destacan verificar las condiciones del mar antes de ingresar, nadar únicamente en áreas autorizadas y bajo la supervisión de salvavidas, así como evitar la práctica de deportes acuáticos en zonas no permitidas. La CSS recordó que mantiene habilitada la línea telefónica 107, disponible las 24 horas del día, para la atención de emergencias durante este periodo.