Semana Santa en Portobelo: el Cristo Negro volverá a recorrer sus calles este miércoles

Fermín Garibaldi, miembro del comité católico local, confirmó que todas las actividades religiosas se desarrollarán con normalidad, incluyendo las procesiones que recorren las calles del histórico poblado y que congregan a devotos provenientes de distintos puntos de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tradicionales celebraciones de Semana Santa en Portobelo se mantienen este año, pese a los trabajos de restauración que se realizan en el santuario del Cristo Negro, uno de los principales referentes de la fe católica en el país.

Fermín Garibaldi, miembro del comité católico Santuario de San Felipe, confirmó que todas las actividades religiosas se desarrollarán con normalidad, incluyendo las procesiones que recorren las calles del histórico poblado y que congregan a devotos provenientes de distintos puntos de Panamá.

Explicó que esta semana es una tradición que se celebra con procesiones prácticamente todos los días en esta área del país. Entre los eventos más significativos destaca la procesión del Miércoles Santo, cuando la imagen del Cristo Negro, también conocido como Jesús Nazareno, sale a las calles a partir de las 8:00 p.m.

Esta fecha, aunque menos difundida que el 21 de octubre, representa una de las dos únicas ocasiones en el año en que la venerada imagen es llevada en andas. Agregó que, durante este recorrido, se escenifica el encuentro de Jesús con la Virgen María y el apóstol San Juan, en una manifestación cargada de simbolismo religioso y fervor popular.

Para el Viernes Santo, está prevista la procesión del Santo Entierro, una de las más solemnes, en la que se utiliza el Santo Sepulcro, cuya estructura superior fue recientemente restaurada mediante una réplica de la pieza original.

Debido a los trabajos de restauración en el templo, Garibaldi solicitó a los asistentes mantener el orden y la calma durante las actividades, dado que se han realizado algunos ajustes logísticos para garantizar la seguridad de los participantes.

Además, se informó que un grupo de cargadores de Portobelo participará en las celebraciones de Semana Santa en el Casco Antiguo de Panamá, específicamente en una procesión que se realizará a la medianoche del Jueves Santo hacia el Viernes Santo.

Por último, el miembro del comité reiteró la invitación a los fieles y peregrinos a participar de estas actividades, que forman parte del patrimonio cultural y espiritual del país, y que cada año fortalecen la tradición y la identidad de la comunidad portobeleña.