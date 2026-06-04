Crece la alerta por el sarampión: Minsa fortalece la respuesta hospitalaria

Hasta la fecha, Panamá ha confirmado tres casos de sarampión durante 2026.

Panamá/Ante el aumento de los casos de sarampión reportados en distintos países y el constante flujo internacional de viajeros, el Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha un plan nacional de preparación hospitalaria para responder de manera oportuna a posibles casos importados de la enfermedad en Panamá.

Las autoridades sanitarias informaron que el plan contempla la revisión de las capacidades de respuesta de la red hospitalaria pública, así como la adecuación de espacios para el aislamiento de pacientes sospechosos y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

El doctor Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, explicó que recientemente se realizó una evaluación de la infraestructura hospitalaria junto con directores de hospitales y autoridades regionales para verificar que los centros médicos cuenten con los recursos necesarios ante cualquier eventualidad.

Según indicó, la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 ha servido como referencia para la organización de los protocolos y mecanismos de respuesta que actualmente se están reforzando en el sistema de salud.

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Entre las medidas adoptadas destaca la habilitación de áreas destinadas al aislamiento seguro de pacientes con síntomas compatibles con sarampión, con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión dentro de las instalaciones sanitarias. Además, se han reforzado los procesos de triaje en los servicios de urgencias para detectar de manera temprana a personas con antecedentes recientes de viaje y síntomas asociados a la enfermedad.

El Minsa también informó que se mantienen jornadas de capacitación para médicos, enfermeras y demás personal de salud, mediante la actualización de protocolos de atención, bioseguridad y manejo de casos sospechosos.

Aunque las autoridades sostienen que la situación permanece bajo control en el país, los hospitales se mantienen en fase de preparación activa ante la posibilidad de que se registren nuevos casos importados.

Hasta la fecha, Panamá ha confirmado tres casos de sarampión durante 2026.

Crece la preocupación por el avance global de la enfermedad

La alerta sanitaria se produce en medio de un incremento sostenido de los casos de sarampión a nivel mundial. Datos internacionales indican que entre enero y mediados de mayo de 2026 se notificaron 184,489 casos en 155 países, de los cuales más de la mitad fueron confirmados por las autoridades sanitarias correspondientes.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud reiteró el llamado a la población para verificar y completar sus esquemas de vacunación, recordando que la inmunización continúa siendo la principal herramienta para prevenir la enfermedad y evitar brotes.

Las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica activa y aseguran que las medidas de prevención, detección temprana y respuesta continuarán reforzándose en todo el territorio nacional.

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