Un disfraz, un golpe y una fuga fallida: así terminó el robo a una joyería en Costa del Este

Demetrio Martínez, subcomisionado de la Policía Nacional, detalló que la aprehensión se logró por la activación de un operativo de bloqueo en el sector del Corredor Sur, logrando “arrinconar a los sospechosos”.

Dos hombres fueron aprehendidos por ser los principales sospechosos de un robo a una joyería en Costa del Este.

Según información preliminar, los delincuentes llegaron vestidos como trabajadores de construcción y golpearon al agente de seguridad que brindaba servicio en la joyería.

Una vez violaron la seguridad del local, lograron llevarse artículos de la joyería y escapar, pero minutos más tarde fueron aprehendidos a la altura del sector de El Hueco de Tocumen, mientras se cambiaban la ropa con la que habían ingresado al local comercial.

Demetrio Martínez, subcomisionado de la Policía Nacional, detalló que la aprehensión se logró por la activación de un operativo de bloqueo en el sector del Corredor Sur, logrando “arrinconar a los sospechosos”.

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