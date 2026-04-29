Operativos, drones y retenes: la estrategia para frenar la delincuencia y el crimen en 5 zonas policiales

En paralelo, las autoridades también han dado golpes al narcotráfico a nivel internacional. Castro informó sobre la incautación de 900 paquetes de droga en un buque en tránsito procedente de Ecuador con destino a Italia.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional intensificó sus operativos contra el microtráfico y la violencia asociada a pandillas, con acciones focalizadas en cinco zonas del país, como parte de la segunda fase del plan "Control Territorial Focalizado", informó el subdirector Francisco Castro.

El funcionario explicó que estas intervenciones responden a un aumento en las incidencias delictivas vinculadas al tráfico de drogas en comunidades específicas, donde se ha reforzado la presencia policial, el uso de tecnología y el trabajo de inteligencia.

"Estamos realizando acciones con drones que nos permiten a nosotros observar de otro espectro los movimientos y algunas rutas que utilizan a los internos, que son lugares que sabemos que tienen cierta dificultad de acceso para las personas que no conocen y nosotros los estudiamos, entonces a través de los drones que nos permiten a nosotros después realizar operaciones mucho más seguras para nuestras unidades", explicó.

Operativos en zonas críticas y resultados recientes

Las acciones se concentran en áreas como Colón, Pacora, Don Bosco, el sector norte de la capital y San Miguelito, donde se han identificado focos de criminalidad.

En una de las operaciones más recientes, desarrollada en Pacora en conjunto con el Ministerio Público, se realizaron más de 20 allanamientos que dejaron al menos 24 personas aprehendidas, presuntamente vinculadas al microtráfico.

Castro destacó que este tipo de delitos tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana, al generar violencia en las comunidades.

El subdirector advirtió que el microtráfico no solo representa una actividad ilícita, sino que también está estrechamente relacionado con conflictos entre pandillas, rencillas y hechos violentos.

“El que se dedica al ilícito se expone… tiene dos caminos, que sean aprendidos por la Policía Nacional… o que pueda que pierdan la vida”, advirtió.

Explicó que muchos de los homicidios recientes responden a disputas internas entre grupos criminales por el control territorial o pérdidas económicas derivadas del narcotráfico.

Sobre el doble homicidio que se registró en horas de la mañana del lunes 27 de abril, en el sector de Villa Catalina, sector B, ubicado en el corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón, señaló que está vinculado a rivalidades entre pandillas, donde ya hay personas detenidas, armas decomisadas y el vehículo utilizado para el crimen.

"Pero son personas que verdaderamente están cometiendo ilícitos y tienen problemas entre rivalidad entre pandillas", aseguró.

Incautaciones y narcotráfico internacional

En paralelo, las autoridades también han dado golpes al narcotráfico a nivel internacional. Castro informó sobre la incautación de 900 paquetes de droga en un buque en tránsito procedente de Ecuador con destino a Italia.

Estas operaciones, explicó, pueden generar reacciones violentas dentro de las organizaciones criminales al afectar sus ingresos.

Como parte de la estrategia, se han reforzado:

Rondas policiales a pie, motorizadas y vehiculares

Puntos de control fijos y móviles

Programas de inteligencia y vigilancia comunitaria

Castro reconoció que los retenes pueden generar incomodidad, pero insistió en que son efectivos para detectar delitos y reducir la movilidad de personas armadas.

El subdirector también destacó la importancia de la prevención, especialmente entre jóvenes en riesgo de ser captados por organizaciones criminales.

La institución desarrolla programas comunitarios que incluyen actividades deportivas y orientación familiar, con el objetivo de alejar a la niñez y juventud de entornos delictivos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades mediante denuncias, incluso de forma anónima.

“El mensaje a la comunidad, tengan confianza en su policía. Comuníquenos, denuncien el delito”, solicitó Castro.

Las autoridades reiteraron que continuarán con estas acciones en todo el país, enfocadas en reducir la violencia y desarticular redes de microtráfico, que actualmente figuran como uno de los principales factores de inseguridad en diversas comunidades.

Desde la puesta en marcha de la Operación Control Territorial Focalizada, del 15 al 28 de abril, se han aprehendido a 1,378 personas, de las cuales 833 fueron por oficios, 136 en flagrancia, 358 por faltas administrativas, 47 vinculadas al microtráfico y cuatro por narcotráfico.

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