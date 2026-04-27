Doble homicidio en Colón; uno de los atacantes falleció

Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) arribaron al sitio para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables de este doble homicidio en Colón.

Colón/Un doble homicidio se registró en horas de la mañana de este lunes 27 de abril, en el sector de Villa Catalina, sector B, ubicado en el corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón. Los dos cuerpos fallecidos fueron encontrados sobre el pavimento, a las afueras de un minisuper en dicha comunidad.

De acuerdo con la información preliminar, tres hombres se bajaron de un vehículo para asesinar a una de las víctimas. Durante el ataque, uno de los agresores también quedó muerto en el lugar.

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Los hechos fueron captados por cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, las cuales registraron el desarrollo del incidente a plena luz del día en la comunidad de Villa Catalina.

Unidades de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) arribaron al sitio para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan identificar a los responsables de este doble homicidio en Colón. Las autoridades recopilan evidencias y revisan las grabaciones de seguridad para establecer las circunstancias exactas del suceso.

Con información de Néstor Delgado.