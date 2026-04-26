Dan de alta a los 28 afectados por derrame de agroquímico en Colón

El Ministerio de Salud informó que mantienen vigilancia sanitaria, pese a que los pacientes no han presentado síntomas tras la exposición.

Provincia de Colón/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los 28 pacientes afectados por un derrame de agroquímico en la comunidad de Salamanca, provincia de Colón, fueron dados de alta la tarde del sábado 25 de abril, luego de permanecer 24 horas sin presentar síntomas.

La entidad precisó que, pese a la evolución favorable, la Región de Salud de Colón continúa con el seguimiento de los casos, conforme al protocolo que establece una vigilancia de entre 48 y 72 horas tras la exposición.

“Todos los afectados recibieron atención en el sistema público y fueron dados de alta al confirmarse que estaban fuera de peligro”, indicó la institución mediante un comunicado.

Entre los pacientes atendidos se encontraban seis menores de edad y tres adultos mayores.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría ocurrido por la liberación del contenido de varios envases hallados a la intemperie cerca de viviendas, los cuales estaban etiquetados como fosfuro de aluminio.

Este compuesto es utilizado comúnmente para el control de plagas en graneros y silos. Su riesgo radica en que, al entrar en contacto con el ambiente, desprende un gas tóxico con un efecto aproximado de dos horas.

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