Egresados del Colegio Rodolfo Chiari celebran 80 años con desfile en Aguadulce

En el desfile participaron promociones graduadas desde 1962 hasta 2026, reuniendo a antiguos estudiantes que volvieron a encontrarse después de décadas para recordar experiencias y celebrar la historia del centro educativo.

Aguadulce, Coclé/Las principales calles del distrito de Aguadulce se llenaron de música, tradiciones y reencuentros durante el primer desfile de egresados del Colegio Rodolfo Chiari, actividad organizada como parte de la celebración de los 80 años de fundación del plantel.

En el desfile participaron promociones graduadas desde 1962 hasta 2026, reuniendo a antiguos estudiantes que volvieron a encontrarse después de décadas para recordar experiencias y celebrar la historia del centro educativo.

La actividad estuvo marcada por la presencia de delegaciones conformadas por hombres, mujeres y niños vestidos con atuendos típicos panameños, mientras recorrían las calles al ritmo de murgas y tamboritos.

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Integrantes de distintas promociones destacaron la emoción del reencuentro y el orgullo de formar parte de la historia del colegio. Representantes de la promoción de 1983 calificaron la actividad como “extraordinaria” y resaltaron la importancia de mantener viva la unión entre generaciones.

Otros asistentes también expresaron alegría y agradecimiento por participar en una celebración que permitió reencontrarse con antiguos compañeros y fortalecer el sentido de pertenencia hacia el plantel.

Los organizadores señalaron que este desfile busca convertirse en una tradición dentro de las festividades del distrito, con el objetivo de continuar reuniendo a las distintas generaciones de egresados del Colegio Rodolfo Chiari en futuros aniversarios. La jornada estuvo acompañada por un ambiente festivo y familiar que atrajo a residentes y visitantes que se sumaron a la celebración en Aguadulce.

Con información de Nathali Reyes