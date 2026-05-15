'La violencia no es percepción, es una realidad', afirma arzobispo José Domingo Ulloa en Capira

El arzobispo manifestó que la violencia debe abordarse desde distintos sectores de la sociedad, incluyendo el Estado y las familias.

Capira, Panamá Oeste/En medio de las festividades de San Isidro Labrador, celebradas en Capira, provincia de Panamá Oeste, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, aseguró que la violencia que enfrenta el país “no es percepción”, sino una "realidad" que preocupa a la sociedad panameña.

Durante su participación en las actividades religiosas, Ulloa hizo un llamado a no ignorar la situación de inseguridad y pidió enfrentarla de manera conjunta.

Frente a esta ola de violencia que no podemos ocultar, ni decir que es percepción, es realidad. Tendrá su génesis, pero la estamos viviendo y algunas veces nos tiene en temor. Lo que no podemos es paralizarnos”, expresó.

El arzobispo manifestó que la violencia debe abordarse desde distintos sectores de la sociedad, incluyendo el Estado y las familias.

El problema de la violencia que hay en el mundo y que hay en Panamá es un problema donde todos somos corresponsables. Se necesitan políticas claras de Estado, pero también la sociedad y tal vez un elemento que tenemos que incorporar es la familia”, indicó.

Añadió además que muchos de los hechos violentos reflejan problemas sociales y de valores que deben ser atendidos.

Todos estos casos surgen de una realidad que se está viviendo en el corazón, una enseñanza que alza el grito de auténticos valores y la coherencia de todos nosotros, pero en especial de los que tenemos puestos de responsabilidad ante la sociedad”, sostuvo.

Las actividades de San Isidro Labrador iniciaron desde temprano en el parque del pueblo y posteriormente continuaron en el templo parroquial de Capira.

Durante la celebración, campesinos y residentes del distrito participaron en actos religiosos y actividades tradicionales dedicadas al santo patrono de los agricultores.

La programación incluye cabalgatas, venta de productos agrícolas, comidas típicas y una segunda eucaristía en horas de la tarde, seguida de una procesión por las principales calles del distrito.

Con información de Yiniva Caballero.