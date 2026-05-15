Lanzan guía nacional para fortalecer atención de personas con hemofilia en Panamá

La hemofilia es una enfermedad genética caracterizada por la falta o disminución de factores de coagulación, lo que impide que la sangre coagule adecuadamente. En Panamá, más de 300 personas padecen esta enfermedad.

Panamá/La Fundación Panameña de Hemofilia presentó la guía nacional para la atención integral de personas con esta enfermedad en el primer y segundo nivel de atención, una herramienta orientada a mejorar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de pacientes con esta condición en el país.

La iniciativa busca brindar orientación adecuada y precisa tanto a pacientes como a personal médico, fortaleciendo la detección temprana y la referencia oportuna hacia centros especializados.

Luis Melgar, presidente de la Fundación Panameña de Hemofilia, explicó que las personas con hemofilia pueden llevar una vida plena siempre que tengan acceso a atención médica y medicamentos adecuados.

Por su parte, Nadia Barsallo, de la Clínica de Hemofilia del Hospital del Niño, explicó que la guía permitirá ampliar la capacidad de atención en distintos niveles del sistema de salud.

Se está abriendo la cobertura para que los médicos de atención primaria y secundaria puedan hacer un buen diagnóstico, puedan hacer una buena captación del paciente y referir al centro de atención de tercer nivel”, indicó.

Mientras tanto, Melgar destacó los avances que ha tenido Panamá en la atención de esta enfermedad gracias al trabajo conjunto entre la fundación, el personal de salud y las autoridades.

Actualmente en Panamá no tienes ningún tipo de riesgo por el trabajo que ha realizado la fundación en conjunto con el equipo de salud y las autoridades”, expresó.

También recordó cómo era la realidad de los pacientes décadas atrás y cómo los tratamientos han cambiado la calidad de vida de quienes padecen esta condición. "Es muy diferente la hemofilia de finales de los años 80 y 90 con lo que vivimos actualmente. En ese tiempo se presentaban muchas artropatías hemofílicas. Las personas que vivían generalmente tenían estas artropatías”, manifestó.

Agregó que actualmente muchos niños con hemofilia pueden desarrollar sus actividades con normalidad.

“Hoy vemos niños con las distintas condiciones realizando una vida totalmente normal”, afirmó.

La hemofilia es una enfermedad genética caracterizada por la falta o disminución de factores de coagulación, lo que impide que la sangre coagule adecuadamente. En Panamá, más de 300 personas padecen esta enfermedad.