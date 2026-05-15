Presidente Mulino visita hospital Manuel Amador Guerrero y supervisa planta Sabanitas II

El mandatario destacó que tanto el hospital como las obras relacionadas con el suministro de agua representan proyectos importantes para mejorar la calidad de vida de los colonenses.

Colón/El presidente José Raúl Mulino visitó el hospital Manuel Amador Guerrero, en la provincia de Colón, al cumplirse un año de su inauguración. Durante la jornada también realizó un recorrido de inspección por los avances finales de la planta potabilizadora Sabanitas II, considerada una infraestructura clave para modernizar el sistema hídrico de la provincia.

El mandatario destacó que tanto el hospital como las obras relacionadas con el suministro de agua representan proyectos importantes para mejorar la calidad de vida de los colonenses.

Quise venir al hospital un año después de haberlo inaugurado para ver que todo esté andando bien, como en efecto lo está. Ustedes pueden ver la limpieza del hospital, los aires acondicionados trabajando, la planta de médicos, enfermeras, técnicos y sobre todo la capacidad instalada que tiene aquí”, expresó.

Mulino señaló que el hospital se ha convertido en un ejemplo de integración entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Este es un buen ejemplo de la integración de los servicios de salud bajo el Ministerio de Salud y del Seguro Social sin ningún tipo de problema, ahorrándonos costos y sobre todo en una operación de primer mundo. La gente y los pacientes con los que he hablado están muy contentos. No cabe la menor duda de que tienen que estar contentos con una infraestructura de salud como esta”, manifestó.

El presidente también destacó un reciente procedimiento médico realizado en el hospital, donde especialistas practicaron una craneotomía a un paciente mayor de 50 años que ingresó a urgencias tras presentar convulsiones.

Durante la cirugía, los médicos realizaron una apertura en el cráneo para acceder al área afectada y remover un tumor cerebral, procedimiento que, según explicó, representa un avance significativo en la atención médica que se brinda en la provincia.

El Presidente @JoseRaulMulino inspeccionó los avances finales de la Planta Sabanitas II, una infraestructura clave que moderniza el sistema hídrico de la provincia de Colón. 🇵🇦💧



Nuestra prioridad es que el agua llegue con presión y constancia a cada hogar, mejorando la salud y… pic.twitter.com/J4Dl4aOar7 — Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) May 15, 2026

“Esto demuestra la calidad y el nivel de medicina que se está ofreciendo aquí para Colón y los colonenses”, afirmó. Mulino recordó además que el proyecto hospitalario estuvo abandonado durante varios años antes de ser retomado.

Una obra que estuvo por muchos años abandonada ya tiene un año de recuperada para los colonenses. Para bien de Colón y los colonenses, sin duda alguna, y es un esfuerzo y una inversión que se hizo por parte de mi gobierno para entregar este hospital. Aquí está, un año después, como el primer día. Parece que lo estuviéramos inaugurando hoy”, sostuvo.

Sobre la planta Sabanitas II y el suministro de agua potable, el mandatario reiteró que el objetivo es garantizar un servicio constante para la población.

“Nuestra prioridad es que el agua llegue con presión y constancia a cada hogar, mejorando la salud y la calidad de vida de miles de familias panameñas con soluciones reales que se cumplan y se entreguen”, indicó.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia, el proyecto que llevará agua a más de 115 mil familias de la provincia de Colón se reactivaron los proyectos de la planta potabilizadora Sabanitas II y mejoras a Sabanitas I, fortaleciendo el sistema de abastecimiento de agua potable que hoy cuenta con 30 millones de galones diarios, obra que estuvo paralizada por años y que esta administración priorizó para su culminación.

Las autoridades del Idaan informaron que a inicios de este 2026 se reactivaron los trabajos de rehabilitación de la planta Sabanitas I, con logros en trabajos de obras complementarias, el permiso para extracción de 35 millones de agua potable, mejoras al suministro a través de líneas de conducción, y la reducción de uso de carros cisternas en 9 rutas.

Igualmente, se destacó que -finalizadas las obras- la planta aportará 20 millones de galones diarios adicionales, alcanzando una producción total de 50 millones entre ambas plantas, lo que constituye mejorar la continuidad del servicio y ampliar la cobertura hacia más comunidades.

El componente de construcción de Sabanitas II, como la rehabilitación de la antigua planta Sabanitas I, permanecía paralizado, orden de proceder que data de 2017; no obstante, con la llegada de la administración Mulino se instruyó reactivarlos. Previamente se conversó con la empresa contratista y, paralelamente, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para asegurar el financiamiento de las obras pendientes.

Se beneficia a comunidades como: Barrio Norte, Barrio Sur, Buena Vista, Cativá, Sabanitas, Salamanca, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Cristóbal, San Juan y Santa Rosa.

Con información de Néstor Delgado.