Subsidio al combustible: Opiniones divididas; transportistas de cargas denuncian fallas, mientras otros se muestran satisfechos

Uno de los transportistas consultados explicó que el costo del combustible sigue golpeando con fuerza sus ingresos, especialmente en rutas largas como los viajes desde Chiriquí hacia la capital.

Ciudad de panamá/Entre el alivio económico y la frustración por las fallas en el sistema, así transcurre la realidad de los transportistas de carga de alimentos que diariamente llegan a Merca Panamá para abastecer los mercados y comercios del país.

Durante un recorrido realizado en el principal centro de distribución de alimentos, varios conductores expusieron las dificultades que enfrentan para acceder al subsidio de combustible habilitado por el Gobierno. Mientras algunos aseguran haber recibido el beneficio sin mayores inconvenientes, otros denuncian errores constantes en la plataforma y falta de respuesta por parte de las autoridades.

Uno de los transportistas consultados explicó que el costo del combustible sigue golpeando con fuerza sus ingresos, especialmente en rutas largas como los viajes desde Chiriquí hacia la capital.

“Prácticamente la semana pasada eché 440 dólares en la vuelta de Chiriquí. El subsidio eran 90 dólares, era una ayuda por la semana, pero ya van dos semanas que no podemos. Está duro porque uno trae bastante carga y cuando saca cuentas, es poco lo que queda”, manifestó.

El conductor relató además que, al intentar ingresar sus datos en la plataforma digital, el sistema rechaza la información pese a tratarse de vehículos con placa comercial.

“Metemos toda la información que piden, pero sale rebotado. A veces dice que el carro no es comercial, cuando es lógico que un camión sí lo es. Después manda a llamar a un número, pero uno llama y no hay respuesta”, agregó.

Sin embargo, no todos enfrentan la misma situación. Otro de los transportistas consultados aseguró que sí ha podido acceder al subsidio y reconoció que el apoyo representa un respiro para el sector.

“Sí ha funcionado. A este carro le están dando 92 dólares por semana y eso es un alivio”, expresó.

Pese al aumento en los costos operativos, algunos conductores aseguran que, por ahora, el precio de los productos no ha sido trasladado al consumidor.

“Mi carga mantiene el mismo precio. No le hemos aumentado el costo al consumidor”, afirmó otro de los trabajadores del volante.

Las opiniones divididas reflejan un escenario desigual entre quienes logran beneficiarse del subsidio y quienes todavía enfrentan obstáculos para acceder a la ayuda económica. Mientras tanto, los transportistas continúan llegando diariamente a Merca Panamá con la preocupación de que los altos costos del combustible terminen impactando el precio final de los alimentos.

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