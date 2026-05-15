Unachi: Ministerio Público realiza inspección ocular por supuestas irregularidades en títulos de docentes y administrativos

La crisis en la Unachi ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y administrativos, quienes temen afectaciones en el desarrollo del año académico y en la continuidad de servicios esenciales.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, y la fiscal anticorrupción llegaron la mañana de este viernes a la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), en medio de la crisis institucional que atraviesa la casa de estudios superiores, para realizar una inspección ocular tras una denuncia anónima de supuestas irregularidades en la homologación de títulos.

De forma extraoficial, se conoció que se trata de una diligencia ocular en la Unachi como parte de una investigación iniciada a raíz de una denuncia anónima por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado, relacionada con la evaluación y reconocimiento de títulos expedidos por las entidades académicas internacionales (American Andragogy University y Atlantic International University).

La diligencia, que duró un poco más de dos horas, tuvo el objetivo de verificar información vinculada a procesos de homologación de títulos y créditos académicos correspondientes a docentes y administrativos de dicha casa de estudios superiores.

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Alexis Rivera, representante de los administrativos, hizo un llamado a la tranquilidad y a que detengan los ataques, asegurando que defenderán la autonomía universitaria.

"Estamos llamándole... para que nos apoyen como institución y especialmente al sector más vulnerable de cualquier institución educativa, que son los administrativos", expresó.

Mientras que el profesor Absel Navarro dijo que es una situación que mantiene en incertidumbre a profesores, estudiantes y administrativos, porque desconocen qué decisión tomará la rectora. "Consideramos que debe definir si va a renunciar o no, pero sobre todo comunicarlo públicamente para evitar que continúe este clima de inestabilidad que vive la institución”, manifestó.

Sobre el posible escenario tras una eventual renuncia, explicó que la legislación universitaria establece un procedimiento específico.

“La Ley 4 de 2006 establece que, si la rectora renuncia antes de iniciar el último año de su periodo, deben convocarse nuevas elecciones. El Tribunal Superior de Elecciones tendría un plazo máximo de tres meses para llamar a elecciones y completar el resto del periodo de cinco años”, señaló.

La visita ocurre en un momento de creciente tensión dentro de la universidad, luego de advertencias sobre una posible suspensión de operaciones en las próximas semanas debido a limitaciones presupuestarias.

A esto se suma la controversia generada en redes sociales tras circular versiones sobre una supuesta renuncia de la rectora , Etelvina de Bonagas, información que posteriormente fue desmentida oficialmente por la propia universidad.

La crisis en la Unachi ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y administrativos, quienes temen afectaciones en el desarrollo del año académico y en la continuidad de servicios esenciales.

En las últimas semanas, distintos sectores universitarios han advertido sobre el impacto que tendría la falta de recursos para el funcionamiento operativo de la institución, una de las principales universidades públicas del occidente del país.