Estudiantes de la Unachi piden claridad sobre situación interna tras rumores de supuesta renuncia de Etelvina de Bonagas

Miembros de la comunidad universitaria han cuestionado la falta de comunicación oficial y aseguran que gran parte de la información que manejan proviene de redes sociales y rumores.

Un clima de incertidumbre y preocupación se mantiene dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), donde estudiantes, docentes y administrativos aseguran desconocer con claridad la situación interna y los posibles movimientos administrativos que podrían darse en la casa de estudios superiores.

Miembros de la comunidad universitaria han cuestionado la falta de comunicación oficial y aseguran que gran parte de la información que manejan proviene de redes sociales y rumores.

“Porque entonces no nos comunican exactamente qué pasa, todo está bajo la mesa. Entre ellos dialogan, me imagino, y nosotros lo poco que sabemos son las informaciones que se manejan por redes sociales y que son muy escasas”, expresó una estudiante.

Otros miembros de la universidad señalaron que la falta de planificación y transparencia está generando preocupación, especialmente entre docentes y administrativos que podrían verse afectados por posibles cambios internos.

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“Es un poco preocupante, porque algunos profesores pueden salir perjudicados, o mejor dicho, la mayoría, tanto docentes como administrativos”, comentó otro universitario.

También se advirtió sobre la carga laboral de algunos docentes de tiempo parcial, quienes actualmente estarían impartiendo hasta 30 horas de clases por semana.

Mientras crecen las dudas dentro de la comunidad universitaria, desde la rectoría de la Unachi se informó que la rectora Etelvina de Bonagas se mantiene en su cargo y continúa ejerciendo sus funciones administrativas.

Incluso, según se indicó, la rectora permanecía en su despacho firmando diplomas durante la jornada de este jueves.

Sin embargo, estudiantes y colaboradores consideran que la ausencia de explicaciones oficiales sobre la situación que atraviesa la universidad alimenta aún más el ambiente de inestabilidad e incertidumbre dentro del campus.

La comunidad universitaria reiteró el llamado a las autoridades para que se ofrezca información clara y oficial sobre el estado administrativo de la institución y las decisiones que puedan impactar a docentes, estudiantes y trabajadores.